Álvarez: “No voy a renunciar”

Leonel Álvarez, director técnico de Cerro Porteño, señaló que no va a renunciar a su cargo. El colombiano habló durante 30 minutos con Julio Irrazábal después del entrenamiento, pero no quiso especificar el tema.

“Nosotros siempre conversamos con Irrazábal, sabemos lo que queremos y para dónde vamos, tenemos un partido importantísimo y esperamos lograr el resultado que queremos. Es importante sumar”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Tenemos buena relación, conversamos de fútbol, es trabajador y cuando juegue hará lo mejor para sacar el equipo adelante. Víctor Cáceres trabajó con normalidad, pero esperaremos hasta mañana, es clave ver cómo está”, añadió cuando fue consultado sobre Julio Irrazábal y el “Topo” Cáceres.

Después, afirmó que no va a renunciar. “Hablamos siempre con los directivos. Leonel Álvarez no va a renunciar, sé lo que quiero, no vine por dos meses, soy fuerte, lo más fácil es renunciar y no tengo por qué hacer eso, trabajo intensamente, me iré si eso lo deciden los directivos. Trabajamos con intensidad y hay una gran respuesta de los directivos y de los jugadores, esperamos levantar al que esté mal y dedicarnos al campeonato”.

Dijo que Junior y Atlético Nacional perdieron muchos partidos antes de llegar a estas instancias. “No va a ser la primera vez que nos eliminemos, Junior perdió muchísimo, Nacional para ser campeón de América perdió muchos hasta llegar a eso, queremos darles buenas noticias a los aficionados que está bien que estén enojados, ellos quieren verle a su equipo ganar, es normal, como ellos tienen dolor, nosotros también lo tenemos, hay que voltear la página y ganar el domingo”, finalizó.