Rubén Di Tore, vicepresidente de Libertad, descartó la posibilidad de ampliar “La Huerta” ya que lo ve innecesario teniendo en cuenta la participación de los hinchas. El dirigente comentó además que prefiere enfrentar a Cerro en Libertadores por cercanía.

El albinegro comenzó aclarando a la 730AM que Libertad oficiará de local en el Defensores del Chaco a partir de octavos de final de la competencia internacional.

Consultado sobre la posibilidad de ampliar el Dr. Nicolás Leoz para próximas participaciones en copas, Di Tore comentó lo siguiente: “Nuestra hinchada no llena el estadio, no tiene sentido hacer una inversión para construir. Además está el costo operativo y el de mantenerlo, de momento no tiene mucho sentido”.

El del repollero también habló sobre los posibles rivales en la Libertadores y comentó que no tienen preferencias en cuanto a lo deportivo. “No hay partidos fáciles, veremos qué dice el bolillero”. Acerca de la chance de enfrentar al Ciclón, el entrevistado dijo que no tendrían problemas y que representaría un ahorro importante en tema traslado.

Refuerzos para el segundo semestre

“Antolín Alcaraz renovó por dos años, vamos a analizar al terminar el campeonato quiénes son los jugadores que se quedan, quiénes no, cuáles futbolistas nuestros que están en otros clubes pueden venir y, si hiciera falta, ver algún refuerzo”, explicó Di Tore.