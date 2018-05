Libertadores: Once equipos por cinco boletos

Con diferentes necesidades, once clubes, entre ellos seis excampeones del torneo, lucharán esta semana por las últimas cinco plazas vacantes a los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2018, poniendo fin a la emocionante fase de grupos.

Entre el martes y el jueves se disputarán doce partidos, tras los cuales se conocerán a los dos clasificados del grupo B, mientras que en las zonas E, F y G solo queda un cupo para la fase de los dieciséis mejores.

Ya se encuentran instalados en octavos Gremio y Cerro Porteño por el grupo A; Libertad y Atlético Tucumán que se clasificaron por el C, River Plate y Flamengo hicieron lo propio en el D, Racing Club se instaló por el E, Santos lo hizo en representación del F, Corinthians del G y Palmeiras y Boca Juniors integraban el grupo H.

-Martes 22 de mayo: 20:30 Universidad de Chile vs. Vasco da Gama, en Santiago (por FOX). Árbitro: Gery Vargas (Bolivia). 20:30 Cruzeiro vs. Rácing Club, en Belo Horizonte (FOX2). Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

-Miércoles 23 de mayo: 18:15 Cerro Porteño vs. Monagas, en Asunción (FOX2). Árbitro: Fernando Espinoza (Argentina). 18:15 Gremio vs. Defensor Sporting, en Porto Alegre (FOX3). Árbitro: Nicolás Gallo (Colombia). 20:45 Emelec vs. Santa Fe, en Guayaquil (FOX). Árbitro: Piero Maza (Chile). 20:45 Ríver Plate vs. Flamengo, en Buenos Aires (FOX2). Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

-Jueves 24 de mayo: 18:15 Santos FC vs. Real Garcilaso, en Santos (FOX2). Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). 18:15 Estudiantes LP vs. Nacional (U), en La Plata (FOX). Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay). 20:30 Atlético Nacional vs. Colo Colo, en Medellín. Árbitro: Néstor Pitana (Argentina). 20:30 Bolívar vs. Delfín, en La Paz (FOX). Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). 20:30 Independiente vs. Dvo. Lara, en Buenos Aires (FOX2). Árbitro: Eber Aquino (Paraguay). 20:30 Corinthians vs. Millonarios, en Sao Paulo (FOX3). Árbitro: Diego Haro (Perú).