25 de Junio de 2018 11:00

Los australianos se divierten en Sochi

Por EFE

SOCHI. Bert van Marwijk no quiso dar pista alguna sobre el once que comenzará a jugar frente a Perú en busca de su clasificación a octavos del Mundial y, aunque dijo esperar un partido muy duro en Sochi, los jugadores no dieron muestra de vivir tensión.