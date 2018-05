¡Los horarios para el Mundial!

Solo faltan 23 días para Rusia 2018 y, pese a la ausencia de Paraguay, la fiesta más importante del “deporte rey” es algo que los fanáticos del fútbol no podrán ignorar. Conocé los horarios de los partidos según la hora paraguaya.

La competencia arrancará oficialmente el 14 de junio con el choque entre Rusia y Arabia Saudita a las 11:00 en el estadio Olímpico Luzhniki de Moscú, donde eventualmente también se disputará la gran final.

Este será el único partido del día y la acción continuará el vienes 15, con tres compromisos. Egipto se enfrentará a Uruguay (8:00), Marruecos a Irán (11:00) y Portugal a España (14:00) en el que está llamado a ser el primer duelo de titanes de esta copa del mundo.

A continuación todos los partidos de fase de grupos con sus horarios:

14 de junio

11:00 Rusia vs. Arabia Saudita

15 de junio

8:00 Egipto vs. Uruguay 11:00 Marruecos vs. Irán 14:00 Portugal vs. España

16 de junio

6:00 Francia vs. Australia 9:00 Argentina vs. Islandia 12:00 Perú vs. Dinamarca 15:00 Croacia vs. Nigeria

17 de junio

8:00 Costa Rica vs. Serbia 11:00 Alemania vs. México 14:00 Brasil vs. Suiza

18 de junio

8:00 Suecia vs. Corea del Sur 11:00 Bélgica vs. Panamá 14:00 Tunez vs. Inglaterra

19 de junio

8:00 Colombia vs. Japón 11:00 Polonia vs. Senegal 14:00 Rusia vs. Egipto

20 de junio

8:00 Portugal vs. Marruecos 11:00 Uruguay vs. Arabia Saudita 14:00 Irán vs. España

21 de junio

8:00 Dinamarca vs. Australia 11:00 Francia vs. Perú 14:00 Argentina vs. Croacia

22 de junio

8:00 Brasil vs. Costa Rica 11:00 Nigeria vVs. Islandia 14:00 Serbia vs. Suiza

23 de junio

8:00 Bélgica vs. Túnez 11:00 Corea del Sur vs. México 14:00 Alemania vs. Suecia

24 de junio

8:00 Inglaterra vs. Panamá 11:00 Japón vs. Senegal 14:00 Polonia vs. Colombia

25 de junio

10:00 Uruguay vs. Rusia 10:00 Arabia Saudita vs. Egipto 14:00 España vs. Marruecos 14:00 Irán vs. Portugal

26 de junio

10:00 Dinamarca vs. Francia 10:00 Australia vs. Perú 14:00 Islandia vs. Croacia 14:00 Nigeria vs. Argentina

27 de junio

10:00 México vs. Suecia 10:00 Corea del Sur vs. Alemania 14:00 Serbia vs. Brasil 14:00 Suiza vs. Costa Rica

28 de junio

10:00 Japón vs. Polonia 10:00 Senegal vs. Colombia 14:00 Inglaterra vs. Bélgica 14:00 Panamá vs. Túnez