“Los marginados” que lavan sus indumentarias

Juan Franco practica con jugadores que no son tenidos en cuenta por Leonel Álvarez, DT de Cerro Porteño. El atleta se enteró que al grupo se lo llama “los marginados” y que lleva las indumentarias de entrenamiento a su casa para lavarlas.

Mientras Leonel Álvarez se encarga del plantel principal de Cerro Porteño, el profesor Gustavo Ibarra entrena a un grupo reducido de jugadores que no serán tenidos en cuenta por el técnico colombiano.

Juan Franco, Iván Cañete, Silvio Torales, Luis Uliambre, Carlos Montiel, Reinaldo Benítez, y desde el miércoles, Nelson Haedo se ponen en forma bajo las órdenes de Ibarra.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Franco manifestó: “leí por ahí que a nuestro grupo se le puso un nombre: somos los marginados”. Además, se le consultó si suelen llevar las indumentarias a sus casas para lavarlas y el jugador no lo negó.

Explicó que “es más porque el utilero no puede estar en dos lugares a la vez. Pero de mi parte no hay inconvenientes por eso (...) Muchas veces la lavandería no funciona cuando nosotros terminamos de entrenar. Para mí eso es secundario”.

Desconoce si este mismo trato tiene Haedo ya que se acopló recién el miércoles. Del delantero expresó que “se lo ve bien, como persona es excelente y como profesional ni hablar. Él y Silvio dan todo en los entrenamientos”.

Franco últimamente jugó en Rubio Ñu y tiene un año más de contrato con el Ciclón. El elenco de Barrio Obrero quiere que se extienda el vínculo para poder dejarlo fichar por otro equipo.

“Al principio no estaba de acuerdo, pero quiero jugar y debo tomar riesgos. Voy a firmar por un año y jugar si se me da. Si no, me quedo a entrenar en Cerro”, sentenció el volante que debutó en el 2012 en filas azulgranas.