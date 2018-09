Los puntos fueron para Luqueño

Con casi una hora de retraso se disputó la mañana de este miércoles el encuentro entre Sportivo Luqueño-Cerro Porteño, en la regularización de la novena fecha del Torneo Clausura de la categoría Reserva.

El partido no se había disputado porque el equipo local (Luqueño) no contaba con personal médico, alegando que no trajo el carné. El árbitro elevó su informe (según indicaron, siendo que el tribunal Disciplinario no emitió una resolución, indicó el equipo visitante) y en menos de una semana se volvió a reprogramar.

Casos así suceden en formativas, donde la respuesta del Tribunal Disciplinario se emite, a veces, luego de meses. Y en reserva, la pérdida de puntos que tuvo Guaraní y multa por el mismo caso en el Apertura.

Apareció una terna de "emergencia" 30 minutos después de la hora programada y el encuentro entre luqueños y azulgranas arrancó a las 8:45.

- Síntesis:

Sportivo Luqueño 4 - Cerro Porteño 2

Cancha: Parque Guasu - cancha 3 (local; Sportivo Luqueño). Árbitro: Julio Ojeda. Asistentes: Juan Cardozo y Alberto Valdez.

Sportivo Luqueño: Pedro Paredes: César Cohene, Juan Ojeda, Gerardo Corrales y Diego Rojas; Carlos Saucedo (62' Hugo Aguilera), Luis Matto, Willians Coronel y Wilfrido Rivas (62' Hugo Aguilera); Víctor Villalba y Carlos Sanabria. D.T.: Hugo Centurión.

Cerro Porteño: Arturo Cheng; Hugo Paniagua, Fernando Román, Mathías Escobar y Santiago López; Davie Guillén, Blas Franco, Cristhian Añazco y Julio Báez (71' Alex Arce); Ronaldo Martínez (25' Junior Marabel) y Kevin Fernández (57' Ulises Coronel). D.T.: Jorge Núñez.

Goles: 32' Santiago López y 87' Cristhian Añazco (CP); 52' César Cohene, 69' Hugo Aguilera, 88' Carlos Sanabria y 93' Víctor Villalba (SL).

Amonestado: 76' Cristhian Añazco (CP)

- Goleadores:

Ronaldo Martínez (Cerro Porteño), 9 goles

Juan Jiménez (Deportivo Capiatá), 4

Edgar Báez (Nacional), 4

Nicolás Morínigo (Olimpia), 4

- Encuentros por regularizar:

Sol de América – Nacional (FECHA 8), a confirmar

Guaraní – Olimpia (FECHA 8), a confirmar

Independiente CG – Sportivo Luqueño (FECHA 10), miércoles 26 en Parque Guasu (15:00)

- Próxima fecha – 10ª:

Sábado

General Díaz – Sol de América, en Adrián Jara (08:00)

Sportivo Luqueño – Guaraní, en Parque Guasu (08:00)

Domingo

Olimpia – 3 de Febrero, en Manuel Ferreira (08:00)

Deportivo Santaní – Libertad, en Monte Alto (08:00)

Deportivo Capiatá – Independiente CG, en auxiliar de Capiatá (08:00)

Lunes

Nacional – Cerro Porteño, en Arsenio Erico (08:00).