Luqueño cesa a preparador físico

Alberto González dejó de ser el preparador físico de Sportivo Luqueño después de la derrota del sábado ante General Díaz. Sebastián Ariosa confirmó la situación y habló de lo que fue el partido de la fecha 1 y sobre Pablo Repetto.

“Nos enteramos esta mañana que el profesor Alberto González, que arrancó con nosotros, ya no está. Fue un traspié que no esperábamos, queríamos comenzar ganando; lo bueno es que pasó en la primera fecha y podemos recuperarnos en las 21 que faltan”, afirmó el lateral izquierdo a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Seguro fue decisión consultada y tomada por el cuerpo técnico y dirigentes, pero no estoy muy enterado del tema”, añadió Ariosa sobre el particular.

Sobre el juego del sábado, comentó: “No fue un mal partido, creo que tuvimos un buen primer tiempo, donde malogramos un penal, tuvimos una clara a los 45. General tuvo el penal y el gol, Centurión no tuvo una atajada, aprovecharon sus oportunidades. El presidente está en su derecho de enojarse y pedir explicación”.

Por último, habló de Pablo Repetto, entrenador de Olimpia. “Es un entrenador que trabaja mucho y muy bien. Armar un plantel y un equipo nuevo lleva su tiempo para que demuestre lo que sus equipos siempre muestran, pero sabemos que en Olimpia a veces eso no se da porque los resultados tienen que ser inmediatos”, concluyó.