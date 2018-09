Maldonado: “Son familiares y me apoyan”

Lucio Maldonado, candidato a presidente de Cerro Porteño, aclaró que en la foto en la que aparecen hinchas de Olimpia se trata de su hermano y su sobrino que, como familia, ellos apoyan su candidatura.

Primero habló de la posibilidad de que haya otro candidato a la presidencia del Ciclón. “Me parece fantástico, significa que hay interés en los socios. Cuantos más candidatos estemos, el pueblo azulgrana tiene que sentirse feliz. Para mí es una buena noticia”, afirmó Maldonado a la 730 AM, ABC Cardinal.

Después aclaró el tema de la foto que se viralizó a través de redes sociales. “Quiero aclarar, porque me parece importante. Son dos chicos: uno es mi hermano menor y otro mi sobrino. Como en toda familia, tenemos diferentes colores pero están para apoyarme. No se trata de colores, se trata del apoyo que le dan a su hermano y a su tío. Entiendo el tema de las redes, está empezando una contienda electoral, todo es válido, no puedo salir a explicar cualquier fotografía ni comentario. Ellos están comprometidos con mi proyecto. Cuando decidí, reuní a mi familia y les pedí el apoyo”, aclaró.

“Estuvieron en el lanzamiento, pero ellos no están en el equipo, para evitar cualquier tipo de especulaciones y malos entendidos”, concluyó.