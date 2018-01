05 de Enero de 2018 19:46

“No es un adiós, es un hasta pronto”, dice Josué

Josué Colmán retiró sus cosas de Cerro Porteño y pasó a mirar el estadio que vibraba con sus jugadas. “Saber que no voy a jugar ahí me pone un poco melancólico (...) No es un adiós definitivo, es un hasta pronto”, expresó.