Guaraní perdió 2 – 0 y debe remontar la serie en Buenos Aires contra River Plate. “¿Si el resultado es remontable? La respuesta es sí, pero será difícil”, mencionó Daniel Garnero. El entrenador puntualizó que el equipo no aprovechó las chances de gol.

“Cuando enfrentas a estos equipos tenés que aprovechar todas las oportunidades. No fuimos efectivos. El trámite fue muy parejo pero obtuvimos un mal resultado. No fuimos superados y nos faltó ser precisos ”, arrancó Daniel Garnero en conferencia. El entrenador de Guaraní analizó la derrota en la Copa Libertadores de América y agregó que, “hubo ansiedad en el primer tramo del juego hasta que nos tranquilizamos un poco. Sabíamos que íbamos a tener una parada difícil. Vamos a descansar un poco y luego a trabajar. Este grupo no se entrega nunca”.

Por otra parte, el argentino puntualizó que el 0 – 2 contra River Plate es remontable: “¿Si el resultado es remontable? La respuesta es sí, pero será difícil”. Con relación al arbitraje de Andrés Cunha, señaló que, “no me gustó el arbitraje pero no incidió en el resultado”. La revancha de los octavos de final será el 8 de agosto en el Monumental de Buenos Aires.

Por último, Garnero quedó sorprendido sobre los 18 jugadores rivales que fueron al control antidoping por decisión de la Conmebol. “¿Los 18? Me parece raro. ¿Se puede hacer eso? Me sorprende por que no lo sabía”. Sobre el tema, que calentó la previa entre ambos clubes, subrayó que, “nosotros viajamos y no le dimos de tomar nada a nuestro jugadores. Acá postergan partidos, pero nosotros no”.