“No queremos que termine el martes”

Argentina volvió a la vida después de la victoria de Nigeria, con el cual definirá (como con Islandia) el segundo cupo del Grupo D. A días del partido, Javier Mascherano habló del momento que vive la Albiceleste y la relación con Jorge Sampaoli.

Argentina está en una situación límite. Último del Grupo D con 1 punto: necesita vencer a Nigeria (martes 26 a las 14:00) en la última jornada de la primera fase y esperar un empate o una victoria de Croacia ante Islandia (una victoria de los Vikingos definirá la clasificación en la diferencia de goles). “Yo voy a creer en estos chicos hasta el final, porque muchos de ellos me han llevado a jugar tres finales”, remarcó Javier Mascherano

El mediocampista apuntó asimismo que en este momento necesitan certezas y que los once que salgan a la cancha “tienen que tener las cosas muy claras”. Encontrar estas certezas fue el fin de la reunión mantenida con el técnico Jorge Sampaoli y el cuerpo técnico. En ella se comprometieron a “aportar, en lo que cada uno pueda, su conocimiento, su experiencia y todo lo que le ha tocado vivir hasta ahora, sea mucho o poco, con el fin de lograr que este equipo vuelva a levantarse y vuelva a competir como lo ha hecho en otras competiciones”, dijo Mascherano.

El volante normalizó ese encuentro con Sampaoli al señalar que “en cualquier equipo de fútbol los entrenadores tratan de saber cuál es la opinión del jugador en cuanto al sentimiento que tiene dentro de la cancha”, abundó. En ese sentido, desmintió que la relación entre los 23 internacionales y el técnico estuviese rota como informaron algunos medios de comunicación argentinos, y negó que los jugadores decidiesen el equipo titular. “Se le ha puesto ese mote a esta generación y no entiendo por qué. La relación es totalmente normal. Cuando sentimos una incomodidad se la planteamos. Si no, seríamos unos hipócritas. No vas a ir a jugar un partido incómodo”, indicó.

El futbolista argentino aseguró también que cada jugador está buscando el beneficio “colectivo” y no el individual ante una situación que es “compleja”. “Somos un equipo, somos 23, y todos sabemos lo difícil que es llegar a una estancia como la que estamos ahora. Tenemos que unirnos, dar opiniones y tratar de hacer todo lo posible para que el equipo llegue con la mayor cantidad de certezas al partido (del próximo martes ante Nigeria)”, comentó.

Tras reconocer que la selección argentina no está jugando bien en este Mundial, Javier Mascherano anunció que están haciendo lo posible para revertir la situación. “Lo mejor para cambiar las dinámicas son los partidos. En esta situaciones memoria de pez, porque el pez no tiene memoria, y para adelante. Ya está”, sostuvo. Mascherano apeló al fútbol, a “tratar de solucionar los problemas futbolísticos que tiene el equipo” para corregir el rumbo en este Mundial. “Sabemos que aquí si las cosas van mal nos perjudicamos todos. Tenemos la esperanza de seguir viviendo esta experiencia. No queremos que termine el martes”, finalizó.