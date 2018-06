“No tendrás éxito buscando el camino fácil”

El DT de Bélgica habló del 1-0 a Inglaterra y se refirió a los octavos, donde enfrentará a Japón. “Hicimos nueve cambios, eso en fútbol internacional es casi provocar que se vea un equipo perdido sin sincronización, y no vi eso en absoluto”, contó.

Roberto Martínez, aseguró tras la victoria de su equipo contra Inglaterra por 1-0 que le pone en la parte del cuadro en la que se podría encontrar en cuartos con Brasil, que “no se puede tener éxito en un Mundial buscando el camino fácil”. “No creo que puedas tener éxito en el Mundial intentando tener un camino fácil, lo vimos en la Eurocopa. Creo que teníamos que crear un grupo en el que todo el mundo esté incluido y tuvimos muchas cosas positivas hoy”, explicó el entrenador de Bélgica en conferencia de prensa.

Martínez dijo estar “encantado” por el rendimiento de sus futbolistas, en un equipo en el que cambió a nueve jugadores respecto al anterior encuentro. “Hicimos nueve cambios, eso en fútbol internacional es casi suele provocar que se vea un equipo perdido sin sincronización, y no vi eso en absoluto. Vi un grupo de jugadores desesperados por contribuir”, añadió.

El seleccionador destacó el buen nivel de Vermaelen, que debutó después de haber tenido lesiones toda la temporada, o los 20 minutos que disputó Vincent Kompany, recién salido de una lesión, así como el trabajo de otros jugadores como Thorgan Hazard, Marouane Fellaini, o el autor del gol Adam Januzaj. “Nosotros tenemos que centrarnos en Japón, Inglaterra jugará con Colombia, y si piensas más allá creo que estás arriesgando mucho”, sentenció.

Preguntado por sus declaraciones antes del partido, cuando dijo que ganar “no era lo importante” este jueves, Martínez aseguró que fue muy claro porque ganar a toda costa no era una opción, aunque cuando un equipo juega un partido tiene que intentar ganar. “Creo que Inglaterra hizo lo mismo, lo que fue importante es que no fuimos al partido con los mismos once y conseguimos los nueve puntos y mantener el momento. Teníamos que compartir la responsabilidad, ver quién esta preparado, alimentar la competencia y esto se dio. El resultado es bienvenido y nos hace más fuertes”, resumió.

Por otra parte, sobre su rival en octavos de final, Japón, mencionó que es un equipo “dinámico, bien organizado, fuerte y con técnica”, y que lo conoce tras haber jugado un amistoso contra ellos en Bélgica. Respecto a su posible camino en las eliminatorias, Martínez reconoció que por logística les hubiera venido mejor jugar en Moscú en lugar de en Rostov, donde se enfrentarán a Japón, pero en cuanto al rival recordó que hacer predicciones en este Mundial es muy difícil después de la eliminación de Alemania o los apuros de España o Argentina.