“Nunca quise irme de Cerro”, afirma Torales

Silvio Torales rompió el silencio y habló con ABC Cardinal tras su vuelta a Cerro Porteño: "con Gustavo Florentín no hubo problemas, tenemos una muy buena relación", mencionó. El volante trabajó con al reserva y entrenará a doble turno.

Silvio Torales volvió a Cerro Porteño y charló con ABC Cardinal luego de cumplir su primer entrenamiento. El jugador trabajó en lo físico y entrenará a doble turno. Además, sumará minutos con la reserva antes de acoplarse al plantel de primera. El DT lo quiere tener para la quinta fecha. “Con Gustavo Florentín no hubo problemas y tenemos una muy buena relación. Hablamos muy bien ayer y le dije mis puntos de vista como el objetivo que me trace”, contó el volante.

“A veces me ponía triste porque leía que la gente decía que yo no quería jugar en Cerro y no es cierto. Yo nunca me quise ir de Cerro, acá es mi casa. Estoy mentalizado en ganar este torneo”, continúo Torales en la 730 AM. El mediocampista firmó su contrato por tres años. El club había echo uso de la opción de compara del pase a fin de año. Evitó referirse al problema de su salida en diciembre y la razón de no presentarse en la pretemporada.