Olimpia jugaría el lunes ante Luqueño

El Dr. Raúl Silva, dirigente de Olimpia, afirmó que contra Sportivo Luqueño por la segunda fecha del Apertura jugaría el lunes. Esto será si el decano no derrota a Independiente del Valle.

“Hay que tener en cuenta la disposición de las 72 horas. Jugamos el jueves a las 20:45, pasemos o no. Deberíamos jugar el lunes. Si pasamos tendríamos que jugar el miércoles en Río de Janeiro o Santiago; si eso se da, deberíamos posponer ese juego. No nos da el tiempo de jugar el domingo por el horario del partido ante Independiente del Valle”, aseguró a la 730 AM, ABC Cardinal.

Espera ganar esta noche a Sportivo Trinidense para estar bien en lo anímico. “En lo anímico tiene connotación, porque es la primera fecha. Puede muchas veces no sumar puntos pero no define nada. Venimos sin marcar goles, está la ansiedad de la afición y en el factor anímico sería importante un buen desempeño más allá de la victoria”, finalizó.