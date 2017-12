Marco Trovato, presidente de Olimpia, afirmó que es consciente que su equipo está lejos del campeonato pero que están obligados a seguir peleando. No quiso hablar de una probable vinculación de Diego Benítez pero dio algunos detalles con relación al 2018.

“Seguimos en la lucha y vamos a ir partido a partido, creemos que el campeonato está lejos pero no vamos a bajar, Olimpia nos obliga a seguir peleando, hoy es un partido importante contra Libertad, ganando esperaremos lo que pase en la otra cancha”, afirmó en conferencia de prensa.

No quiso hablar de la incorporación de Diego Benítez. “No vamos a hablar de nada hasta que el campeonato no se acabe, hay un trabajo de un gran entrenador como Aldo Bobadilla, es una falta de respeto hablar de estas cosas y no lo vamos a hacer hasta que termine el campeonato”.

Sobre el presupuesto del club dijo que “dentro del presupuesto tenemos que volver a como estábamos, en lo que hacíamos al principio donde teníamos una línea clara de tener un gran plantel con una columna vertebral de grandes jugadores y rodearlos con jugadores de la casa, esa será la línea para el año que viene, es el trabajo que queremos tener y así vamos a seguir”.

Mencionó que ya ofreció a Roque Santa Cruz la posibilidad de seguir en el 2018. “Con Roque ya hablamos, le ofrecimos el contrato para que continúe el 2018 con nosotros, le ofrecimos lo que él quiera, si quiere seguir como jugador y si piensa retirarse, brindarle una gran despedida y que sea mánager del club y depende de él, nos dijo que lo pensará con la familia. Nosotros queremos que continúe y que se retire en el Olimpia. Dijo que tenía ganas de seguir jugando y nos avisará cuando vuelva de las vacaciones”.

También habló del caso Cristian Riveros. “A Cristian ya le ofrecimos la renovación, nos pidió sentarnos a hablar la semana siguiente, queremos que siga, dio mucho por el Olimpia, cuando lo fui a buscar parecía imposible, él confió en nosotros, quería jugar en Olimpia y sigue vigente, queremos que siga”, finalizó.