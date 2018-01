Ortiz es de Banfield

Danilo Ortiz, zaguero paraguayo de 25 años, arregló su vinculación con Banfield de Argentina. El jugador anteriormente militó en Godoy Cruz, Racing y Newell's.

El marcador central tuvo un gran paso por Godoy Cruz, donde hizo dupla con su compatriota Diego Viera, de allí pasó por Avellaneda, donde no contó con muchos minutos y luego fue a préstamo a Newell’s Old Boys, donde no pudo jugar por un problema judicial del equipo rosarino.

“Pude cerrar con Banfield”, contó feliz el exCerro Porteño al Cardinal Deportivo. Ayer, luego del entrenamiento del “taladro”, Ortiz poso junto al Presidente del club, Eduardo Spinosa para estampar su firma.