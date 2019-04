Paraguay al Mundial

La selección paraguaya Sub 17 consiguió su clasificación al Mundial de la categoría que se jugará en noviembre en Brasil. La albirrojita igualó 0-0 con Chile en Perú y logró el punto que le faltaba para ir al certamen mundial.

La albirroja comenzaba el partido con la necesidad de conseguir un empate para lograr su clasificación al Mundial de Brasil que se disputará en el mes de noviembre. Chile,, que ya estaba clasificado, iba por la victoria e intentar el campeonato según el resultado de Argentina.

Paraguay comenzó bien el partido, realizó una presión alta y en los primeros minutos no le dejó salir al equipo trasandino. La albirroja llegaba bien hasta el área pero le costaba en la puntada final.

Con el correr de los minutos Chile fue saliendo un poco más aunque a lo largo de la primera etapa no llegó a inquietar a la defensa ni al arquero de la albirroja. Sin embargo, Paraguay estuvo cerca en un par de ocasiones, primero en los pies de Presentado y luego en una gran volea de Diego Duarte que el golero chileno sacó al córner.

La segunda etapa no cambió mucho el juego, Paraguay era el que proponía el juego más de ataque, tuvo algunas jugadas de pelota parada que no aprovechó y Chile salía de contra pero no inquietó mucho.

Los últimos minutos del partido Paraguay ya trató de cuidar más en la zona defensiva para no recibir una sorpresa y tener que esperar el siguiente partido entre Argentina y Ecuador para definir su suerte. Chile tampoco presionaba mucho y todo iba hacia el empate.

El partido terminó con el empate sin goles que le sirvió a la selección nacional para llegar a su quinto mundial en la categoría Sub 17, tercero en forma consecutiva. El certamen se jugará en el mes de noviembre en Brasil y allí estará el equipo dirigido por Gustavo Morínigo.