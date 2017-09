21 de Setiembre de 2017 17:10

“¿Por qué voy a cambiar?”

Olimpia visita a Libertad y Almeida se refirió al equipo: “contra Independiente fuimos ofensivos, dejamos la mitad de cancha para ellos y así pasó. Ahora es otro equipo y será diferente”. El técnico no confirmó el once y explicó por qué no juega Farid.