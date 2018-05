Arsenal inicia un periodo “emocionante”

Por EFE

El centrocampista galés Aaron Ramsey aseguró que está “con muchas ganas” de trabajar junto al técnico español Unai Emery la próxima temporada en el Arsenal, en el que será “un periodo emocionante”.

Emery fue anunciado el pasado día 23 como nuevo inquilino del banquillo de los Gunners como reemplazo del veterano Arsene Wenger, entrenador los últimos 22 años.

“Todavía no he hablado con él, pero creo que va a ser un periodo muy emocionante para el club. Estoy deseando volver”, dijo Ramsey, al que le queda un año de contrato. El galés y el Arsenal llevan varios meses negociando una ampliación, todavía no han llegado a un acuerdo, aunque en el club confían en poder firmarla antes de que dé comienzo la nueva temporada.

Unai Emery, antiguo entrenador del Sevilla, Valencia y París Saint-Germain, entre otros, no era uno de los favoritos para el puesto en el Arsenal, y se rumoreaba que el elegido sería el español Mikel Arteta, antiguo jugador del Arsenal y actual ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, o el italiano Massimiliano Allgri, técnico del Juventus.