Regularizaciones y cartelera de la 19ª fecha

La 19ª fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas de la APF arranca mañana con cuatro encuentros. Aún faltarían cuatro fechas y no hay campeones definidos como solía ocurrir años anteriores.

Las pujas en las categorías están muy reñidas y probablemente se espere hasta la última fecha para las definiciones.

Con 21 encuentros pendientes a regularizar y cinco esperando respuesta del Tribunal, son muchos puntos aún en juego. En la semana se regularizaron seis: Deportivo Santaní-Independiente CG Y Nacional-Sportivo Luqueño.

Libertad y Olimpia comandan tres categorías cada uno. Los gumarelos son dueños de la Sub 14 (49 puntos) a 4 de su escolta (Olimpia), Sub 15 (46) a 4 de Cerro Porteño y Sub 19 (44) seguido de Cerro (39). Los decanos en cambio, lideran la Sub 16 (46 puntos), con 41 le sigue Cerro, Sub 17 (49), con 37 escoltado por Libertad y Sub 18 (38), escoltado por General Díaz (33), pero Nacional (31), aguarda respuesta del Tribunal y con tres puntos que le corresponden de juego, sería el nuevo escolta con 34.

- Cartelera:

* Nacional – Guaraní, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Deportivo Santaní – Sportivo Luqueño. Viernes: Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00), en Parque Guasu. Sábado: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00), en Monte Alto (Santaní).

* Cerro Porteño – General Díaz, en Parque Azulgrana (Ypané). Jueves: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Viernes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 15 (08:00) y Sub 14 (10:00).

* 3 de Febrero - Independiente CG, en Sol del Este (Ciudad del Este). Viernes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 18 (13:00). Sábado: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 19 (13:00).

* Sol de América – Olimpia, en cancha auxiliar 2 de Sol. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

* Libertad – Deportivo Capiatá (Colegialito). Jueves: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Viernes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 15 (08:00) y Sub 14 (10:00).

- Resultados de regularización (Fecha 17):

Sub 16. NACIONAL 1- SPORTIVO LUQUEÑO 1

Cancha: Parque Guasu (local, Nacional). Árbitro: Cristhian Giménez. Asistentes: Laura Miranda y Paulino Palacios.

Nacional: Igor Insfrán; Richart Ruiz Díaz, Matías Parris, Rodrigo Alvarenga (ST Juan Florentín) y Sebastián Vargas; Marcos Andino, Rodrigo Aranda (53' Mauricio Cantero), Orlando Colmán y Richart Palacios (67' Ángel Ayala) Fernando Presentado y Luis Dinatale. D.T.: Vicente Quinto.

Sportivo Luqueño: Néstor Quiñonez; Éver Cáceres, Cristhian López, Jorge Sánchez y Cristóbal Ramírez; Esteban González, Sebastián Ramírez, Diego Fernández y Ángelo Cabrera; Ezequiel Romero (61' Luis Jara) y Aldo Parra (88' Diego Resquín). D.T.: Édgar Aguilera.

Goles: 22' Ángelo Cabrera (SL) y 28' Orlando Colmán (N). Amonestados: 78' Diego Fernández y 82' Éver Cáceres (SL).

Sub 17. NACIONAL 1- SPORTIVO LUQUEÑO 0

Cancha: Parque Guasu (local, Nacional). Árbitro: Paulino Palacios. Asistentes: Laura Miranda y Cristhian Giménez.

Nacional: Federico Giménez; Matías Quiñonez, Matías Amaro, Rafael López y Alex Aguilar; Armando Ybarra, Mario Bazán, Martín Núñez (85' Juan Candia) y Richard Rojas (59' Matías González); Julio Miltos y Enrique Areco. D.T.: Diego Arévalos.

Sportivo Luqueño: Brian Fernández; Alan Ozuna, Jorge Franco, Luis Arce y José Marín; Gustavo Marecos (69' Christian Cardozo), Diego Leguizamón, Cándido Meza y Robert Díaz (90' Hernán Insaurralde); Mario Ojeda y Marcelo Pérez (69' Alejandro Rojas). D.T.: Víctor Torres.

Gol: 92' Juan Candia (N). Amonestados: 39' Matías Amaro y 82' Martín Núñez (N); 78' Diego Leguizamón (SL).

- Otros resultados (Fecha 17):

Sub 14. Deportivo Santaní 1 (Arturo Santacruz) – Independiente CG 2 (Isaías Sánchez y Brian Florentín)

Sub 15. Deportivo Santaní 1 (Derlis Acosta) – Independiente CG 2 (Gonzalo Gabaglio y Martín Acosta)

Sub 16. Deportivo Santaní 0 – Independiente CG 1 (Jonathan Amarilla)

Sub 17. Deportivo Santaní 1 (Isaac Ríos) – Independiente CG 2 (Guillermo Ríos y Lucas Alviso).

- Los primeros:

* Sub 14: Libertad 49 puntos, Olimpia 45, Cerro Porteño 31 y General Díaz 30.

* Sub 15: Libertad 46 puntos, Cerro Porteño 42 y Olimpia 39.

* Sub 16: Olimpia 46 puntos, Cerro Porteño 41, Libertad 32 y Deportivo Capiatá 31.

* Sub 17: Olimpia 40 puntos, Libertad 37, Cerro Porteño y Nacional 33.

* Sub 18: Olimpia 38 puntos, General Díaz 33, Nacional 31 y Libertad, Luqueño 30.

* Sub 19: Libertad 44 puntos, Cerro Porteño 39, Luqueño 33 y Olimpia, Guaraní 30.

- Los goleadores:

* Sub 14: Kevin Fernández (Olimpia), 16 goles.

* Sub 15: Diego Gómez (Libertad), 18.

* Sub 16: Diego Duarte (Olimpia), 17.

* Sub 17: Erik López (Olimpia), 21.

* Sub 18: Derlis Aquino (Libertad), 15.

* Sub 19: Fabio Mendieta (Cerro Porteño), 13.

- Próxima fecha:

Deportivo Capiatá – Nacional (Complejo Auriazul)

Olimpia – Libertad (Complejo ODD – Villeta)

Independiente CG – Sol de América (Parque Guasu)

General Díaz – 3 de Febrero (Parque Guasu)

Soportivo Luqueño – Cerro Porteño (Parque Guasu)

Guaraní – Deportivo Santaní (Ex Tembetary - Ypané)