¿Repite el equipo del gol?

Cerro Porteño fue contundente ante Guaraní: 4-0 con un hat-trick de Diego Churín y un gol de Óscar Ruiz. El plantel entrenó por la mañana en la Nueva Olla y Leonel Álvarez no paró un equipo. ¿Será el mismo que goleó o retorna Víctor Cáceres?.

Cerro Porteño revivió en el Clausura y tiene la posibilidad de ser único puntero. ¿Cómo?: si la racha continúa en el Clausura y, además, ganando las dos regularizaciones (Capiatá y Nacional) alcanzará la cima en solitario. Este miércoles, borra uno de los dos asteriscos siendo visitante del Deportivo Capiatá de Gustavo Florentín (18:00). Desde la llegada del ex técnico del Ciclón, el Escobero ganó sus dos partidos con la capacidad goleadora de Junior Marabel: anotó tres dos los cuatro que marcó el equipo ante Libertad (1-0) y Sol de América (3-0).

Por su parte, el plantel de Leonel Álvarez se movilizó esta mañana en la Nueva Olla y el colombiano solo dirigió una práctica táctica. No definió el once y existe la probabilidad de que no lo repita: la variante sería la vuelta de Víctor Cáceres por Marcos Riveros. El resto sería el mismo que apabulló a Guaraní por 4-0 con un triplete de Churín y un tanto de Ruiz: Antony Silva; Fabián Franco, Marcos Cáceres, Ignacio Pallas, Hugo Aquino; Óscar Ruiz, Rodrigo Rojas, (Riveros o Cáceres), Cristian Insaurralde; Diego Churín y Alfio Oviedo.