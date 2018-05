“En mi peor momento me abrieron las puertas”

Richard Ortiz, volante e ídolo del Olimpia, reveló al Cardinal Deportivo porque se emocionó de manera especial ayer con la obtención del título. El futbolista reconoció que en los malos momentos fue “el más criticado” y además agradeció al presidente.

“Cuando yo me lesione jugando con la selección ante Ecuador fue mi peor momento. Entonces el presidente (Marco Trovato) entró al vestuario y me ofreció un nuevo contrato. Me abrazó y me dijo que las puertas del Olimpia estaban abiertas para hacer mi recuperación”, comenzó relatando el jugador muy emocionado.

“No fue nada fácil, me costó. En el 2017 fui el más criticado, pero supe aguantar, se de lo que soy capaz, soy exigente conmigo mismo. De a poco me voy ganando el cariño de la gente y voy volviendo al nivel que tenía antes”, analizó el mediocampista surgido en las inferiores del club.

El franjeado recordó que el último título del club también estuvo lesionado pero nunca se rindió. Además añadió que está al servicio del equipo y “donde me pidan voy a jugar, al principio me tocó en el fondo y no estaba acostumbrado pero fui ganando confianza”.