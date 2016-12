Rodrigo Rojo, a un paso de Barrio Obrero

Rodrigo Rojo, lateral uruguayo que en el último semestre del 2016, está a un paso de ser jugador de Nacional. El futbolista rescindirá su contrato con Olimpia y luego arreglará con los directivos de la Academia.

“Todavía no rescindí con Olimpia. Queremos solucionar lo más rápido posible, me quedan seis meses más de contrato, estamos hablando con el presidente para llegar a un acuerdo lo antes posible para arreglar con Nacional”, afirmó el uruguayo a la 730 AM, ABC Cardinal.

“La idea es llegar a un acuerdo que nos sirva a los dos; eso se verá cuando nos juntemos con Trovato para resolver esto y ya quedo libre para ir a Nacional”, añadió.

Mencionó lo de Nacional. “Lo más seguro es que vaya a Nacional. Queremos arreglar ya el tema del contrato pero hay que saber cómo termina lo de Olimpia”.

No sabe por qué no tuvo muchos partidos en Olimpia. “No sé por qué no jugué mucho en Olimpia. En los entrenamientos estuve al 100% y después depende del técnico. No sé contestar porque no tuve muchas chances, creo que respondí cuando me dieron las chances”, concluyó.

Comentó que tenía buena relación con Frnando Jubero. “Con Jubero tenía buena relación, me dio para adelante, me dijo que era buen jugador, que servía al equipo pero los minutos no fueron los que yo pensaba”.