Saiz y Dening, sin carteles

Como hace un año, Cerro Porteño vuelve a reforzarse con jugadores desconocidos para el fútbol paraguayo: en 2017 habían llegado Churín, Pallas y Insaurralde, mientras que en este mercado de pases ficharon Juan Camilo Saiz y Emanuel Dening.

Cerro Porteño tiene un antes y un después desde que Daniel Enriquez asumió, junto a Juan José Zapag y Raúl Zapag, en el departamento de fútbol. El gerente deportivo tiene comunicación directa con Luis Zubeldía y el camino para reforzar lo marca el entrenador. El argentino entregó una lista y el trabajo es en base a los nombres y las posiciones que están en ella. Y ya cumplieron con: Juan Camilo Saiz y Emanuel Dening. La calidad de ambos, más allá de los vídeos de presentación que se pueden observar en las redes, es una incertidumbre, ya que son dos futbolistas desconocidos para el fútbol paraguayo. Pero...

… no es la primera vez. Enriquez ya lo había echo pero el contexto fue diferente: Gustavo Matosas se había sido, interinaba Jorge Núñez, mientras aguardaban por Leonel Álvarez. No hubo lista pero sí la visión del uruguayo: ante la sorpresa de todos, y también la incertidumbre, llegaron Diego Churín de la Unión Española, Cristian Insaurralde de O'Higgins e Ignacio Pallas de Fénix (había enfrentado a Cerro Porteño en la Sudamericana 2016). Enigmas. Nombres que no lucían como los de Víctor Cáceres, Juan Aguilar, Alfio Oviedo y Julio Irrazábal.

De los tres extranjeros, el primero en debutar fue Churín: arrancó en el banco e ingresó a los 66' en el segundo partido del semestre (derrota 2-1 ante General Díaz en la primera fecha del Clausura 2017). El segundo en estrenarse fue el central uruguayo, que fue titular ante Boston River en Montevideo, cuando Cerro Porteño goleó 4-1 y avanzó de ronda en la Copa Sudamericana. Por su parte y ante la estar inhabilitado para el certamen continental (ya había jugado esa edición con el conjunto chileno), Insaurralde fue el último y recién entró en acción el 26 de agosto: inició entre los suplentes y sustituyó a Nelson Haedo en el 1-1 con Olimpia en la sexta fecha.

Hoy, de los tres, continúa uno solo. El determinante, luchador y goleador, Diego Churín. El club compró el 50% restante del pase por US$ 1.000.000 y elevó la cláusula de rescisión del atacante. ¿Cómo respondió? Jugó 16 partidos, marcó 11 goles, fue campeón del Clausura 2017 y fue uno de los dos máximos artilleros del campeonato (el otro fue Rodrigo Bogarín). Después de una temporada, Insaurralde se fue después de 29 juegos y 5 goles (entre Clausura 2017, Apertura y Libertadores 2018) y Pallas volvió a su país tras 32 duelos (entre Clausura y Sudamericana 2017 y Apertura y Libertadores 2018).

Después de un año de estas decisiones, el Ciclón vuelve a incorporar a dos futbolistas sin carteles. El central colombiano Saiz, que comenzó su carrera en Envigado en 2009, pasó al Independiente Medellín en 2016 y fue a préstamo a Argentinos Juniors en 2017. Por su lado, el delantero argentino Dening debutó en Newell's Old Boys de Rosario en 2009, tuvo un recorrido en la Primera B Nacional y hasta vistió la camiseta de un equipo de la B Metropolitana de Argentina (tercera categoría), para luego regresar a Primera en 2016 y dar el salto internacional al Yeni Malatyaspor de la Superliga de Turquía.