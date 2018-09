Salcedo y sus ganas de anotar en la Olla

Santiago Salcedo igualó a Rodrigo López como máximo goleador del fútbol paraguayo. El domingo su equipo enfrenta a Cerro Porteño en la Nueva Olla y a “Sasa” le gustaría anotar el gol histórico en el estadio azulgrana.

“Estoy contento por alcanzar el récord, ahora estoy disfrutando. Ayer puse algo en mi cuenta de Twitter. La gente ya hizo la cuenta por mí”, dijo Salcedo a la 730 AM, ABC Cardinal.

Quiere llegar a 150 goles y todavía no piensa en el retiro. “No me quiero quedar con esto, la idea es seguir convirtiendo. La idea es llegar a los 150 goles y después ver qué rumbo tomar. Hoy no pienso en el retiro. Me siento fuerte, con ganas, me gusta mucho entrenar, llegue al récord y me dan más ganas de seguir con esto, no tengo una fecha para retirarme”, señaló.

Piensa que el hincha de Cerro le va a reconocer el domingo en la Nueva Olla. “Creo que me van a reconocer, capaz que si ganamos no será muy bueno. Yo salí de Cerro, fui criado en el club y me encantaría que la gente me reconozca, por la gente del club, por el presidente Zapag y porque todavía no jugué allí desde su reinauguración, me gustaría marcar ahí, vamos a ver como se da todo”.

“Creo que al entrar al campo me harán un reconocimiento. Ayer me pasó en cancha de Nacional, la gente me saludo y creo que la gente de Cerro Porteño hará lo mismo”, concluyó.