Santiago Salcedo: “Estoy más cerca de Sol”

Santiago Salcedo sostuvo que hoy por hoy está “más cerca de Sol”. Aunque comentó que son varios los clubes del plano local que lo llamaron para interiorizarse sobre su situación.

Tras no continuar en Libertad por disposición técnica, Santiago Salcedo escucha ofertas, y la más próxima a convencerlo es la de Sol de América. “Ahora mismo, estoy más cerca de Sol que de otro equipo”, comentó en comunicación con el Cardinal Deportivo.

El delantero, que tiene contrato con el Gumarelo hasta finales del 2019, señaló que los danzarines “están hablando con Libertad” para ver si se acercan los números. “También hay otros clubes en el plano local, pero también me interesa lo deportivo. Si fuera por lo económico, saldría del país”, agregó.

Sasá contó que Guaraní, Sportivo Luqueño, Deportivo Capiatá 3 de Febrero, Nacional son clubes que mostraron interés. “Me sorprendió; por lo visto, algo bueno hice. Tengo 36 años, y que quieran contar conmigo me pone contento”, apuntó.

Explicó que Libertad le da la posibilidad de negociar con los clubes. “Si no se dan los números, Libertad me da la opción de acercarse al club y definir ese tema”, dijo. El ariete aclaró que esta vez Olimpia no se acercó, pero reconoció que otro periodo de transferencia sí lo hizo.

Por último, acerca de su relación con Aldo Bobadilla, entrenador repollero, Salcedo expresó: “El DT me dijo que son gustos, que va a buscar otro tipo de jugador y que no va a contar conmigo”.