Altas y bajas en confusión albirroja

Juan Escobar, central de Cerro Porteño, fue citado por el entrenador interno Gustavo Morínigo para el amistoso ante Japón; sin embargo, aún no se presentó y el DT llamó a Saúl Salcedo en su lugar. Por su parte, Rodrigo Rojas fue desconvocado por lesión.

Escobar fue llamado a la selección paraguaya para jugar ante Japón, pero aún no se presentó para trabajar en Ypané. Según informaciones de ABC Color, ante la ausencia del azulgrana, fue citado Saúl Salcedo.

Salcedo confirmó al Cardinal Deportivo que durante la práctica albirroja no vio a Escobar, pero comentó que no sabe si fue llamado en su lugar.

Por su parte, Escobar, consultado por la 730AM acerca de su ausencia, expresó que a él le dijeron que recién tenía que sumarse el miércoles, después del partido entre Cerro y Guaraní. “A mí nadie me avisó. No hablé con el técnico tampoco, pero Rodrigo Rojas, que está convocado, me dijo que el miércoles tendríamos que ir, porque jugamos el martes”.

Juan Escobar no se presentó a la #Albirroja y en su reemplazo fue llamado Saúl Salcedo. @ABCCardinal — Bruno Pont (@BrunoPont) 4 de junio de 2018

Rojas, desconvocado

Lo único confirmado es que el futbolista Rodrigo Rojas, capitán del Ciclón, fue desconvocado por una molestia en el tobillo. En su reemplazo, Ángel Cardozo Lucena, volante de central de Libertad, fue el elegido. La situación de Escobar y Salcedo aún no fue aclarada.