Se regularizarán encuentros pendientes

Mañana y el miércoles se pondrán en marcha los encuentros de la undécima fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas, postergados por condiciones climáticas.

Ypané y Parque Guasu serán los escenarios para los 15 encuentros pendientes.

Olimpia (Sub 14 y Sub 17), Cerro Porteño (Sub 15 y Sub 16) y Capiatá (Sub 19) son los que lideran, mientras en el acumulativo lidera Olimpia (128 puntos), le sigue Libertad (120) y Cerro Porteño (118). - Cartelera: * Guaraní – General Díaz, en Ex-Tembetary de Ypané. Mañana: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 19 (14:30). Miércoles: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). * Sportivo Luqueño – Sportivo Trinidense, en Parque Guasu. Mañana: Sub 15 (07:00), Sub 14 (09:00) y Sub 19 (14:00). Miércoles: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00).

* Rubio Ñu – Independiente CG, en Parque Guasu. Mañana: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:00). Miércoles: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00). - Clasificación:

* Sub 14: Olimpia 29 puntos, Cerro Porteño 23, Capiatá 20, Gral. Díaz 19, Libertad 18, Guaraní 15, Sol de América 14, Nacional y Rubio Ñu 11, Luqueño 8, Independiente 7 y Trinidense 5.

* Sub 15: Cerro Porteño 27 puntos, Olimpia 26, Libertad 25, Sol de América 21, Guaraní 17, Independiente 14, Capiatá 13, Nacional y Luqueño 12, Rubio Ñu 10, Gral. Díaz 7 y Trinidense 5.

* Sub 16: Cerro Porteño 31 puntos, Libertad 26, Capiatá 23, Olimpia 22, Guaraní y Nacional 18, Luqueño 15, Independiente CG 10, Sol de América 8, Gral. Díaz 6, Rubio Ñu 5 y Trinidense 4.

* Sub 17: Olimpia 30 puntos, Libertad 29, Capiatá 21, Luqueño y Cerro Porteño 19, Gral. Díaz y Nacional 14, Rubio Ñu y Guaraní 13, Sol de América 9, Independiente y Trinidense 6.

* Sub 19: Capiatá 27 puntos, Sol de América 24, Libertad 22, Olimpia 21, Rubio Ñu 20, Cerro Porteño 18, Luqueño 14, Gral. Díaz 12, Independiente CG 11, Nacional 10, Trinidense 8 y Guaraní 4. - Próxima fecha:

Sol de América - Gral. Díaz (auxiliar de Sol)

Trinidense – Cerro Porteño (Martín Torres)

Independiente CG – Guaraní (Parque Guasu)

Libertad – Luqueño (Colegialito)

Capiatá – Rubio Ñu (Complejo Auriazul)

Olimpia – Nacional (Complejo ODD)