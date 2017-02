“Seremos ofensivos, correremos riesgos”

Pablo Repetto, entrenador de Olimpia, habló en conferencia de prensa de lo que será el juego ante el Independiente del Valle. Aseguró que su equipo será ofensivo, que correrá algunos riesgos pero que no será muy lírico.

“Tengo el equipo, no lo voy a decir en un cien por ciento porque siempre queda ese margen en el que se puede cambiar a último momento, pero prácticamente está definido. Pistas no voy a dar porque tratamos de dar el equipo a último momento y que el rival no tenga conocimiento. Se pueden dar cambios con relación al que jugó en Ecuador”, fue lo primero que señaló el uruguayo.

“Vamos a salir a buscar el partido, creo que ellos por sus características tratan de tener el balón, apostarán a las pelotas largas, vamos a correr algún riesgo y tenemos que estar atentos porque si no nos convierten, tenemos muchas chances de superarlos”, añadió.

Repetto comentó que serán veinte los jugadores concentrados para el partido del jueves a las 20:45 en el Defensores, entre ellos, Hernán Pellerano y Edcarlos.

Mencionó de vuelta el planteó que tendrá Olimpia. “Vamos a ser ofensivos, el planteó en Sangolquí fue tratar de hacer daño pero no corrimos muchos riesgos. El resultado no fue lo que esperábamos pero tenemos posibilidades, ojalá marquemos los goles para lograr la clasificación”.

“Tenemos que confiar en el equipo, cuando uno está en desventaja quiere empatar rápido y pasar al frente también, el 0-0 no sirve y más en una copa internacional, faltan 90 minutos, buscaremos desde el inicio pero trataremos de no correr riesgos, no seremos líricos”, comentó Repetto.

Dijo que tiene tres buenos arqueros. “Somos conscientes que tenemos dos grandes goleros, incluso tres, pero juega uno solo, optamos por Azcona pero no tenemos problemas en ese sector y en otros tampoco”.

Afirmó que no hay que pedirle el apoyo a la gente de Olimpia porque es una hinchada que alienta muchísimo a sus jugadores.

No quiso hablar de las debilidades de su rival. “No quiero hablar de las debilidades del rival, me las guardo para mí, le hablaré de las fortalezas, es un equipo que tiene al técnico trabajando hace tiempo, incorporó a jugadores de nivel, la mayoría de lo mejor del campeonato ecuatoriano, algunos que nosotros incorporamos, una defensa sólida, dos laterales que van bien al ataque y un centrodelantero que hace muchos goles. Un equipo que por encima de cambiar varios futbolistas, mantuvo un buen nivel”.

Sobre Jonathan Gonzáles y algunos silbidos de los hinchas, señaló: “Pasa que no es fácil, el es joven, la transición de jugar en un equipo que no tiene la masa de hinchas de Olimpia, ni la historia, genera una adaptación. Es muy temprano para criticar a un jugador, hay que apoyarlo, poca gente fue la que silbó y va más de la mano de la opinión periodística, con el tiempo va a mostrar cosas importantes, cosas que mostró en los dos goles a Trinidense en la segunda etapa”.

Repetto dijo que no hablo con Richard Ortiz sobre la posición en la que juega y que el que define donde estará en la cancha es él. “No hablé con Richard, los jugadores juegan donde yo quiero, si no es así no estarán en Olimpia. A partir de nuestra realidad vamos acomodando el equipo, logramos resultados con carácter, somos conscientes que tenemos que mejorar y vamos camino a eso”.