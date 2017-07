Benítez: “Si está caliente, que se enfríe”

Diego Benítez, gerente deportivo de Guaraní, respondió a las declaraciones del presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, quien dijo que el aurinegro abusó con los precios de las entradas y mintió sobre el tema del doping.

El titular del conjunto “millonario” dijo hoy en conferencia de prensa a la televisión argentina que con Guaraní, su rival en Copa Libertadores mañana, “no habrá camaradería hasta que no se disculpen. Mintieron y dijeron cualquier cosa. La Conmebol siempre informó que eran dos casos de doping nomás”, tiró D'Onofrio y además manifestó que los enojados son ellos y no los aurinegros.

Sobre los precios de las entradas para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el de River apuntó que son abusivos y que no puede haber tanta diferencia entre los valores de los tickets para locales y visitantes.

Por su parte, Diego Benítez, gerente deportivo del Cacique, retrucó que si el precio fuera un abuso, las entradas no estarían todas vendidas. “Se agotaron todas las visitantes”, aseguró el del Legendario. “El presidente Juan Alberto Acosta es el que va a hablar sobre esto, pero que hayan dicho que mentimos no me parece, y si su presidente está caliente, que se enfríe”, sentenció el de Dos Bocas.

Acerca de la organización del partido, Benítez explicó que tendrán un estricto control del ingreso al estadio “para no tener problemas, nosotros somos un club muy tranquilo, pero sabemos que ellos son los que suelen causarlos. Estamos invirtiendo mucho en seguridad y Guaraní contrato 170 guardias privados”, dijo el entrevistado y añadió que “esperamos que Clemente Rodríguez solucione su problema para tenerlo ya aquí”.