“Si yo no puteaba a Zapag, no iba a pagar”

Regis Marques, representante del flamante refuerzo de Cerro Porteño, Óscar Ruiz, contó a la 730AM que él es uno de los principales responsables del traspaso del jugador. El brasileño también habló acerca de las cifras del fichaje del volante.

El empresario expresó al Cardinal Deportivo que él es “parte del noventa por ciento de lo que se logró (la venta de Ruiz a Cerro), si yo no traigo la propuesta desde el Olimpia, no me peleo personalmente con Zapag y no lo puteaba, él no hubiese puesto la plata”.

Marques, que se encuentra actualmente en Brasil, explicó que el traspaso se dio por 650.000 dólares por el 50% del pase del volante “y eso es mucha plata, no es así nomás”.