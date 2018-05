Suspenden a todo el cuerpo técnico capiateño

El Deportivo Capiatá chocará contra Libertad pero con la particularidad que no contará con su cuerpo técnico, ya que fue suspendido por el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol suspendió por un partido a todo el cuerpo técnico del Deportivo Capiatá.

El dirigente Óscar Barreto no ocultó su sorpresa por este hecho. “Fue un reclamo porque no se jugó todo lo adicionado. No pensé que iba a llegar a tanto”, manifestó el directivo en contacto con el Cardinal Deportivo.

Esta situación “nos golpea, no estamos pasando por una situación agradable”. Por su parte, César Diésel, del Tribunal Disciplinario, explicó que esto se debe al “informe que tuvimos del árbitro. Ayer se tomó la determinación de dar esa sanción”. El sábado 26 de mayo, el cuadro capiateño visitará a Libertad a las 19:30.