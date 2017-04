Torres va a continuar

Luego de la reunión sostenida esta tarde, Carlos Torres decidió continuar en la Comisión de Árbitros de la APF. Sin embargo, ya no estará como asesor sino a cargo del nuevo departamento de arbitraje.

Carlos Torres seguirá en la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol tras la reunión de esta tarde en la que participó el director Amelio Andino y el presidente de la APF, Robert Harrison.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Torres contó que con Andino “acordamos, limamos asperezas, diferencias” y tras esto decidió seguir trabajando en la Comisión de Árbitros pero ya no como asesor.

Explicó que “el cargo de asesor no me correspondería. Se cambiaría un poco la figura. Esta la comisión encabezada por Andino, un departamento de arbitraje, jerárquicamente estará por debajo de la comisión, y yo voy a estar al frente”.

Con respecto a las diferencias con Andino que provocaron su intento de alejamiento, Torres señaló que fue “una no participación dentro de muchos aspectos. Entonces mi figura no incidía”. “Era una situación no cómoda. Ante esto decidí dar un paso al costado. En la reunión de hoy fue aclarado los motivos con Amelio”, añadió.

“Presentaremos un proyecto. Es una reestructuración arbitral. Vamos a explicar de que se trata este nuevo proyecto”, señaló con relación a este jueves cuando se lleve a cabo el sorteo de árbitros de cara a la fecha 13 del torneo Apertura.