Un Modric feliz evita hablar de Cristiano

Por EFE

El internacional croata Luka Modric, del Real Madrid, afirmó estar muy feliz en el club y no cree que ningún otro equipo logré igualar nunca sus resultados, en declaraciones a un diario croata y en las que no quiso comentar la posible marcha de Cristiano.

“No sé qué otra cosa podría decir aparte de que estoy muy feliz, más que feliz. Cada momento en el Real está impregnado de placer”, comentó Modric en una entrevista realizada tras la victoria del Madrid el sábado en la Liga de Campeones y que publica hoy el diario croata Jutarnji list.

El centrocampista croata no quiso hacer comentarios sobre la posibilidad de que Ronaldo abandone el Real Madrid. “También los (medios) españoles me preguntaron sobre él, pero no quiero hablar de eso. Veremos lo que pasa. Este es un día demasiado importante para hablar de ese tipo de cosas”, contestó.

Modric elogió en especial el gol de Gareth Bale, del que dijo que es, seguramente, “uno de los tres más bellos” que ha visto jamás en la Liga de Campeones. “O el más bonito de todos los tiempos”, comentó.

Aventura en Rusia

Modric afirmó que estará en muy buena forma a la hora de sumarse el 31 de mayo a la selección croata y afrontar como su capitán el Mundial de Rusia. “Cuanto más viejo soy, conforme los años van pasando, me siento cada vez mejor”, aseguró, y añadió que en Rusia espera “los mejores resultados” desde que está en la selección.