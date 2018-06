“Una prueba para mejorar”

Uruguay buscará el primer lugar del Grupo A ante Rusia este lunes en Samara: se enfrentan a las 10:00 en la última jornada. Óscar Tabárez negó que la foramción tendría muchas variantes. La única baja es la de José María Giménez, por lesión.

Óscar Washington Tabárez negó que vaya a hacer muchos cambios en la alineación que opondrá a Rusia, en la tercera jornada del Grupo A, y se preguntó si en el Mundial hay algún equipo que se permita dar descanso a sus titulares. Molesto por las filtraciones de entrenamientos que se supone que son a puerta cerrada y con los medios que auguran una revolución en el once, Tabarez inquirió: “No sé qué equipo se puede dar el gusto de descansar jugadores”.

“No voy a dar pistas. Tenemos una planificación desde el partido anterior y no hay ninguna necesidad de apurarse. Ni para dar el equipo ni para andar con apresuramientos. Ni nos preocupamos por lo que se dice. En algún medio dan ocho cambios”, señaló en la rueda de prensa previa al partido contra Rusia. Tampoco quiso comentar en qué forma afecta al sistema la ausencia de José María Giménez, titular junto a Diego Godín en el centro de la zaga celeste y que se perderá el encuentro por un problema muscular en el cuádriceps derecho.

“Los factores de rendimiento pasan por cosas más importantes que los esquemas. Pasan, sobre todo, por la capacidad individual de los deportistas y por la afinidad que hay entre ellos. El sistema de juego es algo más que 3-4-3, eso es un esquema posicional. Es otra cosa que involucra más aspectos”, destacó. El técnico admite que Uruguay, pese a las dos victorias, no ha respondido con su juego a lo que se espera de ella, pero se muestra esperanzado con el desarrollo del torneo.

“El encuentro contra Rusia es una prueba para intentar mejorar. Somos conscientes de que no hemos respondido al nivel normal del equipo, pero estamos muy tranquilos, porque situaciones como estas ya nos han pasado. En la Copa América de 2011 ocurrió lo mismo. No se brilló en la primera etapa, con empates, y después en las primeras eliminatorias de tú a tú, nos encontramos con el más pesado, Argentina, y al final Uruguay salió campeón. No quiero decir que ahora vaya a pasar lo mismo”, afirmó.

Tabárez recordó, en cualquier caso, que “entre Suárez y Cavani dispararon nueve tiros en el primer partido y ocho en el segundo y eso que se jugó mal, entre comillas”. Preguntado por la comunión que existe con la afición, el Maestro fija el punto de partida en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay sorprendió con su cuarto puesto. “Eso creó una relación especial con la gente”, culminó.