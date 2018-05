Zapag sobre la “canción” a Barreto

“Él ha perdido el apoyo de todos los cerristas hace tiempo, no hace falta hacer algo para que se sienta mal”, comentó Juan José Zapag a la 703AM sobre el incidente con el exarquero de Cerro Porteño, Diego Barreto, antes del duelo ante General Díaz.

El arquero de las Águilas, Diego Barreto, ingresó al campo de juego de la Nueva Olla una hora antes del inicio del compromiso para realizar los ejercicios previos y fue recibido con insultos y silbidos de la hinchada azulgrana.

A continuación, desde los altoparlantes del estadio le dedicaron la música “Mariposa traicionera”, del grupo mexicano Maná. Consultado acerca del incidente, el presidente del Ciclón explicó al Cardinal Deportivo que no estaba enterado. Dice que no le gusta y lo considera “algo negativo”. “Él ha perdido el apoyo de todos los cerristas hace tiempo; no hace falta hacer algo para que él se sienta mal”, manifestó sobre Barreto.

“La subcomisión de hinchas prepara un informe para ver qué pasó. La directiva no tuvo nada que ver; es algo que no construye y que no va a volver a ocurrir. Hay que respetar a los rivales”, dijo el dirigente.

“No corresponde, por más que haya sido un jugador que molestó a la parcialidad. No van a rodar cabezas, porque no es tan grave, pero no pude ser que pase algo así y el presidente no esté informado”, agregó.