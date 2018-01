“Él no elige a los jugadores”

Juan José Zapag comentó a la 730AM que el técnico Leonel Álvarez “participa” en la contratación de jugadores pero no toma las decisiones. Añadió que el DT seguirá en el club, Nelson Haedo también y que el préstamo de Marcos Riveros a Luqueño es nulo.

El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, conversó con el Cardinal Deportivo y aclaró muchas dudas en cuanto a contrataciones, la función del entrenador y del departamento de fútbol.

“Las gestiones por los jugadores que él (Leonel Álvarez) recomendó se intentaron pero no se dieron”, comenzó diciendo Zapag. “Sin embargo, el departamento de fútbol demostró con creces que puede contratar buenos jugadores. ¿Quién puede dudar de un Palau, de un Novick? Son jugadores probados, no son experimentos”, continuó el azulgrana.

“Cerro aprecia el entrenador que tiene, él tiene mérito para el campeonato, no es él único, hay todo un equipo de trabajo”, indicó Zapag. “Cualquier cuestión con la que el DT no esté de acuerdo la puede manifestar. Él entiende claramente cómo funciona el sistema, pero dice en su contrato que él no elige los jugadores; puede participar, pero ningún DT en Cerro elige los jugadores. La prioridad la tiene el departamento de fútbol. A veces coincidimos con el DT en los futbolistas que queremos y a veces no; tratamos de buscar un equilibrio”, aseguró el mandamás de Barrio Obrero.

Leonel Álvarez continúa

Consultado sobre la continuidad del entrenador colombiano para el 2018, Zapag expresó que hay que “terminar con ese cuento. Él sigue trabajando con los muchachos y si él pone su renuncia sobre mi mesa, entonces podré aceptarla o no. Mientras tanto, son todos rumores de pasillo a lo que no hay que hacerles caso”.

El titular de Barrio Obrero añadió que en ningún momento “le pasamos por encima al cuerpo técnico, a veces le traemos que nos pide y a veces no. Zidane no le pide jugadores al Real Madrid; el club cumple esa función y trae lo que considera mejor”.

La situación de Haedo

El presidente del Ciclón admitió que al delantero Nelson Haedo Valdez le dieron una opción de salida que el jugador rechazó. “Él no aceptó, quiere quedarse en Cerro y se va a adecuar a lo que le diga el cuerpo técnico, va a seguir trabajando. Personalmente, creo que todos los jugadores van a tener oportunidad”.

Caso Riveros

Para cerrar Zapag fue preguntado por el préstamo de Marcos Riveros a Luqueño y el presidente cerrista comentó lo siguiente: “Nacional no tuvo permiso de Cerro para ceder a Riveros a Luqueño, es un préstamo nulo, Nacional es un club amigo pero obro mal, vamos a ver que paso cuando vuelva, me dio rabia y me pareció mal hecho."