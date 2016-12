Actualidad de los títulos sudamericanos de boxeo

Un interesante y enriquecedor artículo escribió Gulle Salinas (En Este Rincón) en su página de face, donde detalla la situación de los Títulos Sudamericanos de boxeo, coronas que alguna vez lucieron el Toro Giménez y el Indio Azuaga entre otros.

Hasta las décadas finales del siglo pasado los Títulos Sudamericanos gozaban de un alto prestigio y eran codiciados por los promotores para las figuras que estaban bajo su tutela, ya que poseerlos los hacía acreedores de una buena "chapa" a nivel mundial.

Pero con el advenimiento, en forma indiscriminada de una serie de nuevas coronas por parte de las cuatro entidades que gobiernan el boxeo del mundo, los campeonatos Sudamericanos comenzaron a perder vigencia e interés. Las razones son varias pero desde el punto de vista de EN ESTE RINCON, las podemos resumir mayoritariamente en dos.

PRIMERO

En primer lugar, que por esta saturación de nuevos engendros (léase títulos creados) ya no es necesario que las figuras nacionales y sudamericanas se eliminen entre si para conseguir el otrora ansiado galardón sudamericano, ahora, el facilismo les permite elegir caminos distintos para llegar a la promoción de ser “El Campeón de Algo” y así poder venderse mejor en el extranjero a la hora de salir del país, o atraer en los festivales domésticos, mayoritariamente en aquellas plazas poco frecuentes de actividad boxística, con aficionados no tan expertos que se más bien se acercan atraídos por el orgullo que significa para su pueblo la disputa de un título internacional, generalmente desconociendo el lustre de esa corona que a decir verdad, más que una "joya" pasa a ser una bijouterie repetida y por lo tanto de escaso valor. De esta manera pululan los Campeónes Latinos, Fedelatin, Fedebol, Mundo Hispano, etc y no conforme con ello las distintas asociaciones autorizan también las versiones “interinas” de estas pseudas coronas.

SEGUNDO

Y el segundo punto por el cual los Títulos Sudamericanos, tal como fueron creados en su origen, para que compitieran los campeones de cada país de esta parte del mundo han perdido su vigencia, es precisamente, por la carencia de figuras en los distintos países de Sudamérica, incluída la Argentina, y que invariablemente nos remiten al punto anterior, para que enfrentarse los mejores por una sola corona cuando en la práctica hay montones para optar sin correr riesgos y finalmente, los que tengan un poco más de condiciones, algo van a agarrar. Volviendo a la lista de los Campeones Sudamericanos, de las 17 categorías del boxeo, 4 de ellas se encuentran vacantes y en las 13 restantes hay Campeones, totalmente diversos y variados, incluso obsoletos, casi retirados y algunos que nunca defendieron sus coronas. Aqui están estos son: 1) MÍNIMA: VACANTE

2) MINI MOSCAS: VACANTE

3) MOSCA: VACANTE

4) SÚPER MOSCAS: VACANTE

5) GALLOS: Campeón Diego Ricardo “El Fantasma” SANTILLÁN (Tartagal, Salta), (23 (15) – 1 (1) – 0), de 29 años. Ganó el título el 7 de septiembre de 2012. Nunca lo defendió. En esta división hay un “Campeón Sudamericano interino”, Javier Nicolás “Chispita” CHACÓN (Las Heras, Mendoza) (23 (7) – 3 (2) – 1), de 35 años. Ganó el interinato el 4 de octubre de 2014. Nunca lo defendió.

6) SÚPER GALLOS Campeón Luis Emanuel “Ardilla” CUSOLITO (Zárate, Buenos Aires) (24 (19) – 2 (2) – 0), de 28 años. Ganó el título el 28 de marzo de 2015. Lo defendió en una oportunidad ante Guillermo Soloppi ganando por DD 12

7) PLUMAS Campeón Matías Carlos Adrián “La Cobrita” RUEDA (Tandil, Buenos Aires) (27 (24) – 1 (1) – 0), de 28 años. Ganó el título el 16 de enero de 2016. Nunca lo defendió

8) SÚPER PLUMAS Campeón Hugo Alfredo “Dinamita” SANTILLÁN (Ceres, radicado en Villa Constitución, Santa Fe) (12 (5) – 0 – 1), de 20 años. Ganó el título el 17 de septiembre de 2016. Nunca lo defendió.

9) LIVIANOS Campeón Javier José “El Heredero” CLAVERO (Adelia María, Córdoba)(20 (5) – 2 (1) – 0), de 23 años. Ganó el título el 4 de diciembre de 2015. Lo defendió en una oportunidad ante Mauricio Muñóz ganando por DD 12

10) WELTER JR Campeón Marcelino Nicolás “Nino” LÓPEZ (Arribeños, Buenos Aires) (32 (17) – 1 (0) – 1), de 30 años. Ganó el título el 31 de octubre de 2914. Lo defendió en una oportunidad ante Sergio Javier “Loco Lima” Escobar ganando por KOT 8

11) WELTER Campeón Ignacio LUCERO FRAGA (Buenos Aires) (13 (6) – 9 (3) – 3), de 33 años Ganó el título el 23 de enero de 2016. Nunca lo defendió

12) SÚPER WELTER Campeón Luciano Leonel CUELLO (La Plata, Buenos Aires) (35 (17) – 4 (2) – 0), de 32 años Ganó el título el 9 de septiembre de 2011. Lo defendió en 4 oportunidades venciendo a Samir Santos Barboza (Brasil) por KOT 11, a Joaquim Carneiro (Brasil) por KOT 8, a Juan José “Lagartija” Días por KO 4 y a Martín Fidel Ríos por DU 12

13) MEDIANOS Campeón Claudio Ariel “El Chino” ABALOS (Florencio Varela, Buenos Aires) (30 (8) – 16 (2) – 3), de 36 años Ganó el título el 9 de julio de 2010. Lo defendió en 6 oportunidades ganándole a Juan Alberto Muñóz por KO 2, a Víctor Hugo Mujica por KOT 10, a Jorge Daniel “Piedrita” Caraballo por DU 12, a Mateo Damián “Chino” Verón por DD 12, a César Hernán Reynoso por DT 6 y a Noe Tulio González Alcoba (Uruguay) por DU 12.

14) SÚPER MEDIANOS Campeón Rubén Eduardo “Siru” ACOSTA (Florencio Varela, radicado en Mar del Plata, Buenos Aires) (32 (12) – 15 (4) – 5), de 38 años. Ganó el título el 19 de Agosto de 2006. Lo defendió en 5 oportunidades ganándole a Julio César Vasquez por KO 1, a Eduardo Cardoso (Brasil) por KOT 9, a Everaldo Prexedes (Brasil) por KOT 7 en Brasil, a Rolando Wenceslao Mansilla por DU 12 y a Pablo Daniel Zamora Nievas por KOT 2

15) MEDIO PESADOS Campeón Rubén Eduardo “Siru” ACOSTA (Florencio Varela, radicado en Mar del Plata, Buenos Aires) (32 (12) – 15 (4) – 5), de 38 años. Ganó el título el 11 de noviembre de 2016. Nunca lo defendió. El campeón interino en el paraguayo Isidro "El Guerrero" Ranoni Prieto (26 (22) -3 - 2).

16)CRUCERO Campeón Daniel Alejandro SANABRIA (Pinto, Santiago del Estero, radicado en Rafaela, Santa Fe) (20 (12) – 5 (2) – 0), de 34 años. Ganó el título el 26 de septiembre de 2014. Nunca lo defendió

17) PESADOS Campeón George Arias (Sao Paulo, Brasil) (56 (42) – 16 (5) – 0), de 42 años Ganó el título el 8 de noviembre de 2008. Lo defendió en 4 oportunidades, ganándole a Jairo Kusunoki (Brasil) por DU 12, a Saúl Farah (Bolivia) por KOT 2, Emilio Ezequiel Zárate (Argentina) por Descalificación 10 y a Lisandro Ezequiel Díaz por KOT 2, en Buenos Aires. Hace 5 años y 9 meses que no defiende la corona.