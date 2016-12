Amanda Nunes destrozó a Ronda Rousey en 50 segundos

La última cartelera del 2016 trajo una de las mayores sorpresas del año. La brasileña Amanda Nunes, derrotó antes de los 50 segundos a la peleadora norteamericana Ronda Rousey, este viernes es el T-Mobile, de Las Vegas (EE.UU).

En cambio, Ronda Rousey se mostró tímida y rígida, para nada la campeona de otrora. Amanda Nunes, en cambio, salió lista para matar y conectó furiosos golpes a través de la inexistente defensa de la alguna vez invencible “Rowdy”. A los 48 segundos, el referí Herb Dean evitó que la ya sangrante y apenas consciente Rousey absorbiera más castigo y le dió a “La Leona” Nunes la victoria por nocaut técnico. Nunes retuvo el título de peso gallo.

OTRA SORPRESA

La estelar no fue la única sorpresa de la noche. Cody Garbrandt, por mucho el underdog, acabó con el invicto de ocho años de Dominick Cruz y se llevó la decisión unánime y el cinturón de peso gallo de la UFC. Lejos de lo que se esperaba a pesar de la acalorada rivalidad, Garbrandt mostró excelentes fundamentos para su corta edad y no salió a buscar una riña predecible y unidimensional. El nuevo campeón de la división hizo frente a “The Dominator” y pudo anular sus ventajas y superarlo de pie de manera indiscutible.

Dominick Cruz no se vió tan despierto como en sus otras dos peleas del año, pero aún así no se puede negar el logro de Garbrandt. El muy mentado juego de pies de Cruz, sus fintas y sus cambios de postura hicieron presencia, pero no fueron suficientes para confundir a “No Love”. Garbrandt se mantuvo tranquilo, tomó el centro del octágono, evitó responder de sobremanera a las fintas y usó las propias y patadas a las piernas y al cuerpo para sacar a Cruz de su juego. Desde allí, el boxeo de Garbrandt hizo un excelente trabajo y dejó al ahora ex campeón en la lona u aturdido repetidas veces.

A los 25 años, Cody Garbrandt es campeón de la UFC. Jeff Bottari/Zuffa LLC/ Getty Images.Mientras tanto, T.J. Dillashaw bien puede haberse ganado la primer defensa de Garbrandt tras superar a John Lineker por decisión unánime. No faltaron los fundamentos del peligroso Lineker: la presión, el trabajo al cuerpo y un poder para nada común en las categorías de peso más bajas, pero no fueron suficientes. Fue el arsenal variado y muy completo de T.J. Dillashaw, la mezcla de juego de pie, patadas, golpes y lucha de excelente calidad, lo que brilló en la pelea. “Killashaw” hizo frente a su oponente de pie, pero sacó la ventaja mediante derribos en los momentos que Lineker menos esperaba.

DONG HYUN

Dong Hyun Kim se llevó una decisión dividida algo discutible sobre Tarec Saffiedine gracias a su agresión constante. Es verdad que Kim en gran medida controló el ritmo de la pelea, siempre avanzando y haciendo un buen trabajo acorralando a su oponente contra la jaula, pero logró poco fuera de esto. Saffiedine aprovechó el striking feroz pero poco medido del “Korean Stungun” para conectar duros contragolpes mientras evitaba el castigo a la vez, y aunque se vió contra la jaula repetidamente rara vez pareció estar en riesgo o sufriendo daño alguno.

Los derribos de Dillashaw hicieron la diferencia frente al peligroso Lineker. Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports.En la apertura, Ray Borg se llevó una decisión unánime dominante sobre Louis Smolka. Smolka encontró poco éxito a través de los 15 minutos del encuentro, y aunque se mostró cómodo en el striking fue incapaz de superar a su rival en esta área o de mantener la pelea de pié. Borg, mientras tanto, tuvo éxito de pié pero se lució principalmente por su grappling. “The Tazmexican Devil” logró derribos decisivos en los tres asaltos y controló la pelea con facilidad en la lona, aplanando a su oponente, amenazando sumisiones y lloviendo ground and pound cuando veía las oportunidades.