Caída ante Rumania 29-17 en el debut del Mundial de hándbol

Rumania derrotó este sábado 29-17 a Paraguay, en el marco del - XXIII Campeonato Mundial de Balonmano Femenino -, que se juega en Alemania y donde nuestro país integra el Grupo A en la ciudad de Triet.

El XXIII Campeonato Mundial de Balonmano Femenino se celebra en Alemania entre el 1 y el 17 de diciembre de 2017 bajo la organización de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) y la Federación Alemana de Balonmano.​

Un total de veinticuatro selecciones nacionales de cuatro confederaciones continentales competirán por el título de campeón mundial, cuyo actual portador es el equipo de Noruega, vencedor del Mundial de 2015.

OTROS PARTIDOS PARA ESTE SÁBADO

Francia vs. Eslovenia, España vs. Angola, Noruega vs. Suecia, Argentina vs. Noruega, Polonia vs. República Checa, Dinamarca vs. Montenegro, Rusia vs. Túnez, Polonia vs. Hungría, Holanda vs. Corea y Serbia vs. China.

PANTEL PARAGUAYO

María Alicia Villalba, Fátima Acuña, Gisela González, Fernanda Insfrán, Kamila Rolón, Sabrina Fiore, Karina Dos Santos, Georgina Battaglia, Giovanna Garosso, Marizza Faría, Delyne Leiva, Luz Genes, María Paula Fernández, Leticia Martínez, Ana Acuña y Analía Yaryes.