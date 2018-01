Calendario de ajedrez del presente año

La Federación Paraguaya de Ajedrez dio a conocer el calendario de actividades del presente año, que se iniciará el próximo 23 de febrero con el Campeonato Mayor Femenino clasificatorios a eventos nacionales e internacionales.

El calendario previsto por FEPARAJ para este año es el siguiente:

FEBRERO

Campeonato Mayor Femenino el 23.

MARZO

Campeonato Nacional Sub 20, del 2 al 4. Campeonato Nacional Sub 18, del 9 al 11. Campeonato Nacional Sub 16, del 16 al 18. I IRT Clasificatorio a la Semifinal del Campeonato Nacional Absoluto a realizarse durante la Semana Santa, será del 28 al 31, y el mismo ya tiene confirmado como sede a las instalaciones del sajonia.

ABRIL

Campeonato Nacional Sub 14, del 5 al 7. Campeonato Nacional Sub 12, el 14. Campeonato Nacional Sub 10, el 15 de Abril Campeonato Nacional Sub 8, el 21. II IRT Clasificatorio a la Semifinal del Campeonato Nacional Absoluto, del 28 al 1 de Mayo;

MAYO

III IRT Clasificatorio a la Semifinal del Campeonato Nacional Absoluto, del 12 al 15. Campeonato Sudamericano Sub 20, del 19 al 27.

JUNIO

IV IRT Clasificatorio a la Semifinal del Campeonato Nacional Absoluto, del 9 al 11.

JULIO

V IRT Clasificatorio a la Semifinal del Campeonato Nacional Absoluto del 6 al 8.

AGOSTO

VI IRT Clasificatorio a la Semifinal del Campeonato Nacional Absoluto, del 3 al 5. Semifinal del Campeonato Nacional Absoluto, del 11 al 17.

SETIEMBRE

Olimpiadas de Ajedrez, del 23 al 7 de Octubre.

DICIEMBRE

Campeonato Nacional Absoluto - Torneo Mayor, del 7 al 14. Campeonato Nacional Blitz, el miércoles 14. Campeonato Nacional de Rápidas, el jueves 15.

INFORMES

El link es el siguiente: www.feparaj.org.py.