Clásico de futsal FIFA en Franco

El tradicional clásico entre Olimpia y Cerro Porteño, correspondiente a la 7ª fecha, 1ª rueda, de la Liga Premium 2018 de Futsal FIFA, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), se disputará el viernes 22 de junio en Presidente Franco.

Este martes, en rueda de prensa anunciada para las 11:00, la APF oficializará la realización del citado juego entre los tradicionales rivales en el departamento del Alto Paraná y el principal objetivo es promocionar la mencionada disciplina deportiva en el interior del país, donde aún no entró con mucho auge.

El encuentro está anunciado para las 21:00, del viernes 22, en el estadio municipal de Presidente Franco, que tiene una capacidad para unos 6.500 espectadores. Más detalles serán brindados por la Divisional de Futsal FIFA de la APF.

Olimpia, que desde la semana pasada es dirigido técnicamente por José Asunción Sánchez, marcha segundo en la tabla de clasificación de la Liga Premium, con 15 puntos (cinco victorias y una derrota), a tres puntos del líder absoluto Sport Colonial (18 unidades).

Cerro Porteño, tricampeón vigente y actualmente conducido por Ramón Rodas, acumula 10 puntos (tres triunfos y un empate), aunque tiene pendiente dos encuentros y uno de ellos jugará este martes frente a Afemec, jugando de visitante, a partir de las 21:00.

Para el clásico a jugarse en Presidente Franco, el equipo azulgrana no podrá contar con sus principales goleros, Gabriel Giménez y José Ortiz, quienes fueron expulsados el último fin de semana en el juego contra Atlético Tembetary que terminó igualado 3-3.

Los demás partidos de la 7ª fecha también se jugarán el viernes 22 de junio y serán los siguientes: Resistencia vs. Deportivo Santaní (cancha Resistencia), Star's Club vs. Afemec (cancha Star's Club), Filosofía UNA vs. Sportivo Luqueño (cancha Filosofía UNA), Exa Inmaculée vs. Atlético Tembetary (cancha Colegio Inmaculée), Pablo Rojas vs. Coronel Escurra (cancha Pablo Rojas), Exa Ysaty vs. Deportivo Humaitá (cancha Colegio Ysaty) y Deportivo Recoleta vs. Sport Colonial (cancha Deportivo Recoleta).