Continúa el Nacional C17 de fútbol de salón

La etapa clasificatoria del Campeonato Nacional C17 de fútbol de salón, cuyas finales se realizarán del 24 al 28 de julio de este año en Capitán Bado, continúa este miércoles con seis enfrentamientos a desarrollarse en distintas ciudades del interior.

El certamen, en la fase clasificatoria, es organizada por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y la etapa finaliza estará a cargo de la Federación Badeña de Fútbol de Salón, con asiento en la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Los partidos programados para este miércoles son los siguientes:

Grupo 1: Remansito vs. Falcón y Benjamín Aceval vs. Cerrito.

Grupo 3: Itauguá vs. Ypacaraí y Coronel Oviedo vs. Caacupé.

Grupo 5: Olariense vs. Minga Guazú y Caaguazú vs. Paranaense.

El jueves 28 se anuncian los encuentros Villarrica-Coronel Martínez (Grupo 4); Ñemby vs. Fernando de la Mora y Limpio vs. Falcón (Grupo 2) y para el viernes 29 se prevén los juegos San Bernardino-Ypacaraí, Itauguá-Coronel Oviedo, Cerrito-Villa Hayes, Benjamín Aceval-Remansito, Hernandarias vs. Caaguazú, Paranaense-Olariense y Bella Vista Norte-Yby Yaú.

Los resultados registrados el lunes fueron los siguientes: Paranaense 4-Minga Guazú 2, Hernandarias 5-Olariense 3, Ypacaraí 4-Coronel Oviedo 8, Cerrito 5-Falcón 5 y Villa Hayes 1-Benjamín Aceval 1.