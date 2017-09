El Guerrero pelea este viernes ante El Terrible Ríos

Este viernes, en el Club Social El Porvenir de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, volverá al ring luego de 9 meses el paraguayo Isidro -El Guerrero- Ranoni Prieto, ante el campeón argentino Supermediano Martín Fidel -El Terrible- Ríos a 10 rounds.

La velada, denominada Noche de Reencuentro, se podrá ver en vivo desde las 22:00 de nuestro país, en directo, a través de la señal de TV codificada TNT Sports, con los relatos de Osvaldo Príncipi y Leo Benatar, los comentarios de Daniel Guiñazú y Quique Rodríguez.

ATRACTIVOS RESPALDOS

Los otros pleitos que completarán esta atrapante jornada estarán, seguramente, a la altura de las circuntancias.

* Ana Romina Güichapani (27 años -21-3-1990-, de Pico Truncado, Santa Cruz, 5-0-0, 4 K.O.) pondrá en juego su imbatibilidad frente a la probadora bonaerense Makarena “La Diosa” Gallastegui (21 años -2-7-1996- de Laprida afincada en Olavarría, Bs. As., 4-3-0, 1 K.O.), a seis episodios, en categoría pluma.

* Juan Hernán Leal (24 años -29-3-1992-, de CABA establecido en Florencio Varela, Bs. As., 5-0-0, 2 K.O.) vs. Gonzalo Andrés “Chapa” Chaparro (27 años -21-4-1990-, de Charata, Chaco, radicado en San Justo, Bs. As., 3-3-1, 3 K.O.), a seis vueltas, en welter.

* Iara Berenice “La Talentosa” Cortes (CABA-Villa Celina, La Matanza, Bs. As., 22 años -5-3-1995, 2-1-0) vs. la zurda norteña Lilian Dolores “La Turquita” Silva (28 años, 5-2-1989, de Uturungo Pozo, Sgo. del Estero, establecida en CABA, 2-4-1), a cuatro parciales, en supergallo.

PELEAN LOS RUSOS

Además, otros atractivos de la velada serán las presentaciones de los tres promocionados imbatidos novatos de Kirguistán, de origen ruso, afincados en Quilmes, de amplia y muy positiva experiencia amateur, que apuntan muy alto y que, entrenados por el ex campeón mundial de los cruceros del CMB, Marcelo Domínguez, se las verán con duros oponentes que pondrán a prueba su poderío.

* Shokhrukh Abdiev (21 años -17-7-1996- de Chelyabinsk, Rusia/Quilmes, Bs. As., 1-0-0, 1 K.O.) vs. el debutante Matías Gabriel Paniagua (27 años, 29-5-1990-, Gregorio de Laferrere, la Matanza, Bs. As., 0-0-0), en superligero, a cuatro campanadas.

* Mukhammadyusuf Nematov (18 años -7-8-1999-, Chelyabinsk, Rusia/Quilmes, Bs. As., 1-0-0, 1 K.O.) vs. Martín Alejandro “El Vikingo” Kuroski (27 años -25-5-1990, de Apóstoles, Misiones, radicado en Gobernador Virasoro, Corrientes; 7-1-0, 4 K.O.), a cuatro vueltas, en welter.

* Mukhammad Amin Kuldashov (Chelyabinsk, 22 años -3-11-1994- 0-1-0) vs. Santiago Jesús Perotti (24 años -18-11-1992- de Lincoln, Bs. As., 1-4-0), a cuatro giros, en supermoscas.

PESAJE

Se realizó este jueves en el Grand Hotel de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, en el micro centro de la capital porteña -Tucumán 570-, y ambos dieron en la báscula 79 kilos con 300 gramos encuadrado dentro de los mediopesados.

FONDO - 10 ROUNDS

Isidro “Guerrero Guaraní”Ranoni Prieto (31 años,7-7-1986-, 79,300, Capiatá, Paraguay, 26-2-3, 22 K.O.) vs. Martín Fidel Ríos (25 años 20-5-1992-, 79,300, Parera, La Pampa, 22-12-4, 12 K.O.