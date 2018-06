Futsal FIFA: tres líderes en Liga Premium

La Liga Premium de Futsal FIFA “Homenaje al Dr. Juan Carlos Cáceres Montórfano”, organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, dejó como líderes a Exa Immaculée, Exa Ysaty FC y Sport Colonial, con 12 puntos, tras la cuarta fecha, primera rueda.

Exa Immaculée se alzó con una apretada, pero importante victoria, en su visita a Deportivo Santaní por un marcador de 4-3; el Exa Ysaty FC le ganó por el mismo tanteador a Atlético Tembetary y Sport Colonial doblegó a Coronel Escurra por 7-5 en un ardoroso partido.

Cerro Porteño, tricampeón vigente, postergó sus compromisos contra Deportivo Santaní (tercera fecha) y Afemec (cuarta ronda), debido a que 11 de sus jugadores estaban disputando torneos internacionales en el exterior y de ganar estos dos juegos pendientes también podría acoplarse a los actuales punteros.

Estos fueron los resultados registrados, el viernes pasado, en los encuentros de la cuarta fecha, primera rueda: Santaní 3-Exa Inmaculée 4, Atlético Tembetary 3-Exa Ysaty FC 4, Coronel Escurra 5-Sport Colonial 7, Olimpia 2-Deportivo Recoleta 0, Star's Club 4-Filosofía UNA 1, Deportivo Humaitá 2-Resistencia 4 y Sportivo Luqueño 3-Pablo Rojas 0.

Posiciones: Exa Inmaculée, Exa Ysaty FC y Sport Colonial 12 puntos; Olimpia 9; Star's Club, Cerro Porteño (dos juegos pendientes), Sportivo Luqueño, Resistencia y Deportivo Recoleta 6; Coronel Escurra, Santaní (un cotejo atrasado).

Filosofía UNA y Afemec (un partido por regularizar) 3; Atlético Tembetary y Deportivo Humaitá 1 y Pablo Rojas 0. La quinta fecha contempla estos partidos: Viernes 8: Resistencia vs. Star's Club, Exa Immaculée vs. Afemec, Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño, Pablo Rojas vs. Atlético Tembetary, Exa Ysaty FC vs. Olimpia, Deportivo Recoleta vs. Coronel Escurra y Sport Colonial vs. Deportivo Humaitá. Lunes 11; Filosofía UNA vs. Deportivo Santaní.