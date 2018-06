José Meza no perdona en fútbol de salón

Sportivo José Meza derrotó 4-2 a Chaco Boreal, el martes, en partido adelantado de la 2ª fecha, 1ª rueda, del Grupo B de la Copa División de Oro de fútbol de salón y de esa manera se mantiene firme en la punta con 16 puntos.

El torneo, el más importante de la temporada 2018, es organizado por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y se realiza en “Homenaje a Domingo Fabio Martínez Ovelar”.

El conjunto de la ciudad de Ñemby, campeón vigente de la Copa División de Oro, esta vez encontró un duro adversario, teniendo en cuenta que Chaco Boreal le hizo un gran partido durante los 40 minutos reglamentarios.

Cancha: Fomento de Barrio Obrero (local, Chaco Boreal). Árbitros: Hernán Mendiola y Jorge Benítez. Asistente: Marcos Chaparro. Cronometrista: Éder Cantero.

Chaco Boreal (2): Mariano Fleitas; Diego Maldonado, Cristhian Gómez, Rodrigo Colmán y Rafael Aguilar. D.T.: Diego González. Alternaron: Diego Barrios, Víctor Barrios, Pablo Giménez, Federico Ocampos y Diego Gómez.

Sportivo José Meza (4): Sabino Meza; Derlis Delfino, Víctor López, Luis Benítez y Hugo Rogelio Delgado. D.T.: Aldo Cabrera. Alternaron: Héctor Cabrera, Cristian Ascona, Walter Spaini, Sergio Romero, Carlos Troche y Dionicio Benítez.

Goles: PT: 10' Derlis Delfino (SJM). ST 3' Carlos Troche (SJM), 4' Cristhian Gómez (CB), 10' Sabino Meza (SJM), 15' Héctor Cabrera (SJM) y 17' Diego Melgarejo (CB). Final: Chaco Boreal (0) 2-Sportivo José Meza (1) 4. Preliminar: Chaco Boreal 1-Sportivo José Meza 14 (en C17).

El certamen prosigue este jueves con estos encuentros: Atenas vs. Simón Bolívar (cancha Inmaculada), San Antonio vs. Cerro Corá (cancha San Antonio), Deportivo Primor vs. Fomento de Barrio Obrero (cancha Simón Bolívar) y 29 de Setiembre vs. Casa España (cancha 29 de Setiembre). Para el viernes queda el compromiso entre San Alfonso y Sport Bahía, a cumplirse en el estadio cubierto del club Fomento de Barrio Obrero.