Luján Palacios gana en el mundial de squash

La representante paraguaya en el Campeonato Mundial de Squash que se juega en Tairanga, Nueva Zelanda, le ganó este jueves a la jugadora local Rhiarne Taiapa por 3-0 11-9, 11-8 y 11-3, en la llave de plata.

Este viernes Luján enfrentará a la jugadora local Lauren Aspinall.

Recordemos que Luján Palacios se quedó en 2da. ronda del mundial, al perder 11/8 5/11 11/13 4/11 ante Chan Sin Yuk de Honk Kong.

Un partido destacado por la organización sorprendidos por el nivel de la Paraguaya, una jugadora y un país con pocos antecedentes a nivel mundial.

La rival de Luján, una de las jóvenes destacadas, finalista del Brittish Open 2017 en su categoria.

Recordemos que nuestra compatriota es 5 veces campeona Sudamericana de sub 13 a sub 17, asi como medallista de bronce a nivel Panamericano Sub 19. Contó con el apoyo de la SND, COP, APS y por supuesto su familia.