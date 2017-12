Miguel Cotto se despide este sábado del mítico MSG

El puertorriqueño Miguel Angel Cotto, se despide del boxeo este sábado en el mítico estadio Madison Square Garden de Nueva Yok -EE.UU-, enfrentando a Sadam Alí. Desde la media noche por Space se podrá ver la velada.

La historia del boxeo cuenta con recintos emblemáticos, donde se han realizado grandes combates, con los considerados más grandes del deporte de los puños.

Uno de ellos es el Madison Square Garden de Nueva York, donde este fin de semana se realizara la despedida de Miguel Cotto de los encordados.

EL ACTUAL MADISON

El actual Madison Square Garden fue inaugurado el 11 de febrero de 1968, es obra del Arq. Charles Luckman con una inversión en aquel entonces de 123 millones de dólares.

Es bueno señalar que esta es la cuarta edificación que se realiza en aquella ciudad bajo este nombre, los dos primeros se construyeron en 1879 y 1890 ubicados en la Plaza Madison, de ahí el origen de su nombre.

Luego de ser demolido el segundo inmueble, se construye el tercero en 1925 y cambia de ubicación, ahora situado en la esquina de la Octava Avenida y la Calle 50. El actual MSG se ubica en el cruce de la Séptima Avenida y la Octava encima de la Estación Pennsilvanya.

GRANDES PELEAS

Dentro de los primeros combates de boxeo en el actual inmueble destaca el triunfo de Nino Benvenuti sobre Emile Griffith y obtener el campeonato peso medio.

Y Joe Frazier noqueó a Buster Mathis y recibió el reconocimiento del Estado de Nueva York como el campeón mundial del peso pesado, en marzo de 1968.

LA PELEA DEL SIGLO

La Pelea del Siglo, tuvo lugar en el MSG en 1971 con el triunfo por decisión unánime de Joe Frazier sobre Muhammad Ali y donde estuvo en juego el título mundial de peso completo y donde ambos llegaban como monarcas invictos.

OTROS COMBATES

Otros combates que ha tenido lugar ahí son: Roberto “Manos de Piedra” Duran derrota a Ken Buchanan para ganar el título mundial ligero en 1972; Evander Holyfield ante Lenox Lewis por la unificación del campeonato mundial de peso completo CMB-AMB-FIB, Bernard Hopkins derrota a Félix “Tito” Trinidad en 2001 y obtiene el cetro de peso medio.

OTROS GRANDES

Otros grandes que han pasado por ahí son George Foreman, Rocky Marciano, Ray Robinson o Mike Tyson. Dentro de los mexicanos que ahí han peleado destacan Julio César Chávez; Salvador Sánchez, Ricardo “Finito” López, Manuel Ramos, Manuel Medina, Antonio Margarito, entre otros.

OTROS EVENTOS

Además del boxeo es la actual casa de los equipos New York Rangers del Hockey de la NHL, los New York Knicks del baloncesto de la NBA y del New York Liberty del baloncesto profesional femenil de la WNBA.

Ha sido una de las plazas habituales para otros deportes de contacto como la lucha libre de la WWE quien paga derechos exclusivos para realizar ahí evento desde 1989 como las ediciones I, X y XX de la Wrestlemania así como el Royal Rumble del 2006 además de dos ediciones de la UFC 7 y UFC 205.