Paraguay vuelve a caer en hándbol

La selección paraguaya masculina de hándbol, categoría senior, experimentó este lunes su tercera derrota consecutiva, esta vez frente al poderoso Brasil por 40 a 14, en el marco del Torneo Panamericano que se disputa en la ciudad de Nuuk, Groenlandia.

En el certamen organizado por la Federación de Groenlandia y avalado por la Federación Panamericana de Hándbol, participan las selecciones de Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Guatemala (Grupo A); Brasil, Groenlandia, Uruguay, Paraguay, Canadá y Colombia (Grupo B).

El mismo otorgará tres plazas para el Campeonato Mundial 2019, a llevarse a cabo en Alemania y Dinamarca, en mes a ser confirmado más adelante.

El seleccionado paraguayo, dirigido por Víctor Figueredo, fue superado ampliamente por el equipo brasileño, que se mostró contundente en sus ataques, para así sacar una amplia ventaja y convertirse en el líder absoluto del Grupo B, con tres victorias consecutivas.

Las anteriores derrotas de los paraguayos fueron contra Uruguay (34-25) en el debut y contra el local Groenlandia (35-22) en la segunda jornada.

Otros resultados registrados hasta el momento fueron: Chile 33-Puerto Rico 16, Argentina 48-Perú 8, Puerto Rico 18-Argentina 42, Guatemala 14-Chile 39, Puerto Rico 32-Guatemala 21, Brasil 42-Canadá 13, Groenlandia 35-Colombia 24, Canadá 24-Uruguay 26, Colombia 22-Brasil 42 y Canadá 25-Colombia 24.

Este martes no habrá jornada y la competencia se reanuda el miércoles con estos encuentros: Argentina vs. Guatemala, Perú vs. Puerto Rico, Uruguay vs. Colombia, Paraguay vs. Canadá y Groenlandia vs. Brasil.